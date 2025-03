واشنطن تؤكد مقتل الرجل الثاني في تنظيم الدولة وتنشر لحظة استهدافه (شاهد)

أكدت واشنطن مقتل عبد الله مكي مصلح الرفاعي، المعروف بـ”أبو خديجة”، الرجل الثاني في تنظيم الدولة، بغارة جوية دقيقة نفذتها القيادة المركزية الأمريكية بالتعاون مع القوات العراقية في محافظة الأنبار.

ونشرت القيادة المركزية، السبت، تسجيلًا يوثق لحظة استهدافه، مشيرة إلى أنه كان يشغل منصب رئيس العمليات العالمية وأمير اللجنة المفوضة في التنظيم، ومسؤولًا عن التخطيط والتمويل واللوجستيات.

وأوضحت القيادة أن القوات العراقية والأمريكية وصلت إلى موقع الغارة، حيث عثرت على جثتي أبو خديجة ورفيقه، وكانا يرتديان سترات انتحارية غير مفجّرة ويحملان أسلحة متعددة، وتم تأكيد هويته من خلال تحليل الحمض النووي، بعد أن نجا من غارة سابقة.

CENTCOM Forces Kill ISIS Chief of Global Operations Who Also Served as ISIS #2

On March 13, U.S. Central Command forces, in cooperation with Iraqi Intelligence and Security Forces, conducted a precision airstrike in Al Anbar Province, Iraq, that killed the Global ISIS #2 leader,… pic.twitter.com/rWeEoUY7Lw

— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 15, 2025