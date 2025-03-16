أردوغان يبحث مع ترامب رفع العقوبات عن سوريا وإتمام صفقات عسكرية

أعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أنه تحدث هاتفيا إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وناقشا الجهود المبذولة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا واستعادة الاستقرار في سوريا.

وقال المكتب في بيان إن أردوغان أبلغ ترامب بأن تركيا تدعم “مبادراته الحاسمة والمباشرة” لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وإن تركيا ستواصل سعيها لتحقيق “سلام عادل ودائم”.

رفع العقوبات عن سوريا

وأضاف البيان أن أردوغان أكد أيضا “أهمية مساهمة أنقرة وواشنطن في رفع العقوبات عن سوريا لاستعادة الاستقرار وتمكين الإدارة الجديدة من العمل ودعم عودة الأوضاع إلى طبيعتها”، مشيرا إلى أن ذلك سيمكن السوريين من العودة إلى وطنهم.

وذكر البيان أن تركيا تتوقع أيضا خطوات من الولايات المتحدة بشأن “مكافحة الإرهاب”، مع مراعاة مصالح أنقرة.

وتدعم الولايات المتحدة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. وتنتقد تركيا بشدة هذا الدعم الأمريكي لتلك القوات التي تعتبرها جماعة إرهابية، وترى أنه يتناقض مع كون تركيا دولة عضوًا في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

صفقة طائرات إف-16

وقال أردوغان إنه من الضروري إنهاء الولايات المتحدة العقوبات المفروضة بموجب قانون مكافحة أعداء الولايات المتحدة، وإتمام عملية شراء طائرات إف-16، وإعادة مشاركة تركيا في برنامج طائرات إف-35، من أجل تطوير التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين البلدين.

وأدى شراء أنقرة أنظمة الدفاع الجوي الروسية إس-400 في الماضي إلى فرض عقوبات من جانب الولايات المتحدة وإبعاد تركيا عن برنامج المقاتلات إف-35 في 2019.

وقف الحرب في أوكرانيا

وفي الشأن الأوكراني، أعلن الرئيس التركي “دعم الإجراءات الثابتة والمباشرة للرئيس الأمريكي ترامب لوضع حد للحرب بين روسيا وأوكرانيا”، مذكرا بأن بلاده عملت بجهد “لضمان سلام عادل ومستدام منذ بدء الحرب وستواصل القيام بذلك”.

وشاركت تركيا في اجتماعات الحلفاء الأوروبيين والبريطانيين التي عقدت في الآونة الأخيرة دعما للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي وافق على وقف لإطلاق النار مدة ثلاثين يوما، بناء على اقتراح البيت الأبيض.

يذكر أن آخر اتصال بين أردوغان وترامب جرى في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، غداة فوز ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية.