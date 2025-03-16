الحوثيون: العدوان لن يثنينا عن دعم فلسطين ولن يمر دون رد

وصف المكتب السياسي لجماعة الحوثي اليمنية الغارات الأمريكية على الأحياء السكنية في العاصمة صنعاء بأنها “عدوان غادر وآثم”.

وأعلنت جماعة الحوثي، مساء السبت، أن غارات أمريكية استهدفت صنعاء، وأسفرت عن مقتل 13 شخصا وإصابة 9 بجروح، حسب ما أفادت وزارة الصحة التي تديرها الجماعة في اليمن.

وقال المكتب السياسي للحوثيين، في بيان نشرته قناة المسيرة على منصة إكس اليوم السبت، إن “استهداف المدنيين والأعيان المدنية جريمة حرب مكتملة الأركان”، مضيفا أنه “دليل على الإرهاب الأمريكي بحق الشعوب والدول المناهضة له”.

🟥 المكتب السياسي لأنصار الله: ♦️ استهداف العدوان الأمريكي البريطاني الأحياء السكنية في العاصمة صنعاء عدوان غادر وآثم

♦️ استهداف المدنيين والأعيان المدنية جريمة حرب مكتملة الأركان

♦️ استهداف المدنيين دليل مضاف على الإرهاب الأمريكي بحق الشعوب والدول المناهضة له

♦️ العدوان… pic.twitter.com/eiyGySr2E4 — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) March 15, 2025

وأضاف المكتب السياسي للحوثيين في بيانه أن “العدوان الأمريكي البريطاني يؤكد أن أمريكا كانت ولا تزال تحارب نيابة عن الكيان الصهيوني”، مشيرا إلى أن هذه الغارات جاءت “على خلفية موقف اليمن المساند للشعب الفلسطيني”.

وشدَّد البيان على أن “العدوان لن يثني اليمن عن الاستمرار في دعم فلسطين والقيام بواجباته في إسناد غزة” مؤكدا أنه “لن يمر دون رد، وقواتنا المسلحة اليمنية على أتم الجاهزية لمواجهة التصعيد بالتصعيد”.

“الضربات الأمريكية ستستمر”

وفي السياق ذاته، قال مسؤول أمريكي لرويترز، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن الضربات العسكرية الأمريكية على جماعة الحوثي يمكن أن تستمر أياما وربما أسابيع.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن ضربات عسكرية على جماعة الحوثي في اليمن، السبت، ردا على هجمات الجماعة على حركة الشحن في البحر الأحمر.

وحذر ترامب الحوثيين من أنهم إن لم يتوقفوا عن شن الهجمات “فستشهدون جحيما لم تروا مثله من قبل”.

وفي منشور على منصة تروث سوشيال، حذّر ترامب إيران من استمرار دعمها للحوثيين، قائلا إنه إذا هددت إيران الولايات المتحدة “فإن أمريكا ستحمّلكم المسؤولية الكاملة، ولن نكون لطفاء في هذا الشأن”.

والضربات هي أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ تولّي ترامب منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي، وتأتي في الوقت الذي تصعّد فيه الولايات المتحدة ضغوط العقوبات على طهران بينما تحاول جلبها إلى طاولة التفاوض بشأن برنامجها النووي.