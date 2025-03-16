ترامب يجمد عمل إذاعات “صوت أمريكا” و”آسيا الحرة” و”أوروبا الحرة”

جمدت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت، عمل الصحفيين في إذاعة “صوت أمريكا” وغيرها من وسائل الإعلام الممولة من حكومة الولايات المتحدة؛ مما أدى إلى وقف عمل إذاعات اعتُبرت أساسية في مواجهة الإعلام الروسي والصيني.

وتلقى مئات من مراسلي وموظفي إذاعات صوت أمريكا وآسيا الحرة وأوروبا الحرة وغيرها من وسائل الإعلام الممولة من الحكومة الأمريكية، رسالة إلكترونية في نهاية الأسبوع تُفيد بمنعهم من دخول مكاتبهم وإلزامهم تسليم بطاقات اعتمادهم الصحافية وهواتف العمل وغيرها من المعدات.

وأصدر ترامب، الذي سبق أن أوقف عمل الوكالة الأمريكية للتنمية، الجمعة، أمرا تنفيذيا يُدرج الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي من ضمن “عناصر البيروقراطية الفدرالية التي قرر الرئيس أنها غير ضرورية”.

ووفقا للبيت الأبيض، فإن هذه الإجراءات تضمن “عدم اضطرار دافعي الضرائب لدفع أموال من أجل الدعاية المتطرفة”.

وداعا بعشرين لغة

وبعثت كاري ليك، المذيعة السابقة المؤيدة لترامب، التي عُيّنت مستشارة للوكالة الأمريكية للإعلام، رسالة إلكترونية إلى وسائل الإعلام التي تُشرف عليها تقول فيها إن أموال المنح الفدرالية “لم تعد تُحقق أولويات الوكالة”.

أما هاريسون فيلدز، المسؤول الإعلامي في البيت الأبيض، فقد كتب على منصة إكس كلمة “وداعا” بعشرين لغة، في سخرية لاذعة من تغطية إذاعة صوت أمريكا بلغات متعددة.

يذكر أن “صوت أمريكا” مؤسسة إعلامية دولية تبث برامجها بأكثر من 40 لغة عبر الإنترنت والراديو والتلفزيون، وتشرف عليها الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، كما تمول الوكالة إذاعة أوروبا الحرة/راديو ليبيرتي وإذاعة آسيا الحرة.

وكان ترامب قد اختلف مع إذاعة “صوت أمريكا” خلال فترة رئاسته الأولى واتهمها بالتحيز ضده.

إذاعة أوروبا الحرة تواجه الإغلاق

من جانبها، قالت إذاعة أوروبا الحرة، ومقرها العاصمة التشيكية براغ، أمس السبت، إنها تواجه الإغلاق بسبب تخفيضات الميزانية التي أقرها ترامب.

وأبلغت الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، الوكالة الأم لإذاعة أوروبا الحرة، هيئة البث أن الاتفاق الذي يوفر التمويل للعمليات العالمية لإذاعة أوروبا الحرة، جرى إنهاؤه.

وأعرب وزير خارجية التشيك يان ليبافسكي عن رأيه، قائلا مساء أمس السبت، إن “إذاعة أوروبا الحرة وصوت أمريكا، من بين المصادر المجانية القليلة للمعلومات للأشخاص الذين يعيشون تحت القمع من بيلاروسيا إلى إيران ومن روسيا إلى أفغانستان“.

يشار إلى أن إذاعة أوروبا الحرة تأسست عام 1949 في ذروة الحرب الباردة وتنتج برنامج راديو سفوبودا الإذاعي باللغة الروسية وقناة “الوقت الحالي” الإخبارية التلفزيونية.

في عام 1981، جرى قصف مقرها الرئيسي في ميونيخ ونُقلت الإذاعة إلى براغ عام 1995، بدعوة من الرئيس التشيكي آنذاك فاتسلاف هافيل.

“هدية لأعداء أمريكا”

ووصف رئيس إذاعة أوروبا الحرة التي كان بثها موجها للاتحاد السوفياتي خلال الحرب الباردة، إلغاء التمويل بأنه “هدية عظيمة لأعداء أمريكا”.

وقال ستيفن كابوس في بيان إن “آيات الله الإيرانيين والقادة الشيوعيين الصينيين والمستبدين في موسكو ومينسك سيحتفلون بزوال إذاعة أوروبا الحرة بعد 75 عاما”. وأضاف أن “إهداء فوز لخصومنا سيجعلهم أقوى وأمريكا أضعف”.

وترى إذاعة آسيا الحرة التي تأسست عام 1996، أن مهمتها بث تقارير غير خاضعة للرقابة إلى “البلدان التي لا توجد فيها وسائل إعلام حرة مثل الصين وبورما وكوريا الشمالية وفيتنام”، على حد وصفها.