قيادي بحماس يكشف للجزيرة مباشر تفاصيل المباحثات بين الحركة والإدارة الأمريكية (فيديو)

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) باسم نعيم، إن ثوابت الحركة أثناء التفاوض هي استكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف نعيم في مقابلة مع الجزيرة مباشر اليوم السبت أن استكمال المرحلة الأولى يشمل فتح المعابر وإدخال المساعدات والانسحاب من محور فلادلفيا، والدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، على قاعدة أن تنتهي بوقف الحرب وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة.

وأوضح نعيم أن “السبب في وجود سلاح المقاومة هو الاحتلال، والطريق الوحيد للتخلي عن هذا السلاح هو أن ينتهي الاحتلال، وقبل ذلك ليس مطروحا التخلي عن مشروع المقاومة وأداة هذا المشروع، وهي السلاح”.

وتابع قائلا “يمكن أن ننخرط في مسار سياسي ينتهي بإنهاء الاحتلال والوصول إلى الدولة الفلسطينية، وهي التي تقرر مصير سلاح المقاومة”.

وشدد نعيم على أن “خروج قادة المقاومة من غزة خطة أحمر لانقبل التفاوض بشأنه”.

وأكد أن “هناك إقرارا واضحا داخل حركة حماس بأنه لا تفاوض ولا جلوس مع الإسرائيليين على طاولة واحدة لأي هدف كان”.

وأضاف نعيم أن “كل فلسطيني سواء في المقاومة أو غيرها يدافع عن نفسه وأرضه وبيته، في مقابل من جاءوا من أصقاع الارض ليحتلوا أرضه”.

مماطلة إسرائيل

ووصف نعيم ما يحدث منذ توقيع الاتفاق بقوله إن “إسرائيل ماطلت حتى انتهت المدة المحددة للمرحلة الأولى دون الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.

وأشار نعيم إلى أنه من الواضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “أجبر على توقيع هذا الاتفاق، وذلك لأنه بعد حربه على قطاع غزة، التي استمرت 15 شهرا، فشل في تحقيق أهداف المعركة، وهناك ضغط داخلي متزايد عليه، بالإضافة إلى التغير في المشهد الدولي”.

مقترح ويتكوف

وفي إطار حديثه عما دار بين حماس والإدارة الأمريكية من مباحثات، كشف نعيم أنها تعلقت بمناقشة مقترح المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بشأن الإفراج عن الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، وبعض الجثامين، في إطار صفقة جزئية. كما تم التطرق لموضوعات أخرى، مثل اليوم التالي لإدارة قطاع غزة ورؤية حماس للخروج من الأزمة.

وقال إن مقترح ويتكوف “تطور عبر نسخ متعددة، إذ بدأ بالحديث عن إطلاق سراح نصف الأسرى في اليوم الأول قبل أن نبدأ المفاوضات، ثم تطور الأمر للنقاش حول الجندي الإسرائيلي-الأمريكي (عيدان ألكسندر) وأربع جثامين، ثم الآن الحديث عن خمس أحياء وعدد من الجثامين”.

ما الذي دار بين حماس والوفد الأمريكي؟

عضو المكتب السياسي لحركة حماس يجيب#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/XH1JehjIoB — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 15, 2025

وأكد أن “المقاومة تعاملت مع مقترح ويتكوف في إطار المصلحة الوطنية العليا، حيث أن الهدف من المفاوضات الوقف الكامل للحرب وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة واستكمال تبادل الأسرى وإعادة الإعمار”.

وأوضح أن “الجانب الأمريكي والإسرائيلي يريد تحويل هذا الاتفاق إلى مجرد اتفاق لتبادل الأسرى، ولا علاقة له بوقف الحرب وإعادة الإعمار”.

وأشار إلى أنه “يمكن القبول باتفاق استثنائي خاص بإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الامريكية وأربع جثامين ولكن في إطار الاتفاق الأصلي”.

وشدد على أنه “عند توقيع مثل هذا الاتفاق لابد من فتح المعابر ودخول المساعدات والانسحاب من محور فيلادلفيا والدخول في مفاوضات المرحلة الثانية لمدة 50 يوما تنتهي بوقف الحرب وانسحاب إسرائيل من غزة وتبادل الأسرى”.

وأوضح نعيم أن حماس لم تتلق ردا حتى الآن بعد أن سلمت الوسطاء في قطر ومصر ردها على مقتح ويتكوف.

الأمريكيون طلبوا اللقاء مع حماس”

وأوضح نعيم أن الأمريكيين هم الذين طلبوا اللقاء مع حركة حماس، مشيرا إلى أن “قرار الحركة واضح وهو أنه يمكن الجلوس مع أي طرف، ما عدا الاحتلال، إذا كان هذا يحقق المصلحة الفلسطينية”.

وعن أسباب إشادة المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن آدم بولر بحماس في تصريحاته قال نعيم إن “الإسرائيليين كانوا معنيين دوما بعدم اتصال أطراف دولية بحركة حماس وعملوا على شيطنة حماس وقادتها وسياساتها، ولكن عندما تواصل بولر معنا مباشرة قال إن ما نسمعه عنكم يختلف تماما عما نسمعه منكم مباشرة”.

ما الذي دار بين حماس والوفد الأمريكي؟

عضو المكتب السياسي لحركة حماس يجيب#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/XH1JehjIoB — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 15, 2025

“كلام منطقي وعقلاني”

وتابع نعيم قائلا إن “بولر قال أن ما تطرحه حماس هو كلام منطقي وموضوعي وعقلاني ويمكن أن يبنى عليه”.

واشار إلى أن الضغوط من جانب مسؤولين إسرائيليين، بعد تصريحات بولر “تؤكد ما كنا نقوله منذ عشرات السنوات وهو أن اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة هو الذي يقرر سياساتها”.

وأضاف نعيم أن “نتنياهو كان يريد أن يحتكر الصورة حول حماس من خلال ما يصدره للإسرائيليين، وهي صورة تقوم على شيطنة الحركة وقيادتها، ليبرر كل ما يقوم به من عدوان على شعبنا أو طلبه المزيد من الدعم”.

وتابع نعيم قائلا إن نتنياهو “كان يزعم أنه يمثل الحضارة الغربية في الصراع مع حماس ولهذا كان يحاول احتكار هذا الملف”.

عضو المكتب السياسي لحـ.ـمـ.ـاس باسم نعيم للجزيرة مباشر: اتهام السلطة الفلسطينية لنا بالتخابر يثير الدهشة والاستهجان#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/X8CwBz3TWA — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 15, 2025

الموقف من السلطة

وأكد نعيم أنه “استهجن مستوى ذكاء من أصدر البيان عن تخابر حماس مع الولايات المتحدة“، مشيرا إلى أن “واقعنا الفلسطيني منذ أوسلو ان كل المؤسسات والأحزاب تتواصل مع كل الدول لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني”.

واشار إلى أن “البعض يحلم في السلطة بالعودة لقطاع غزة دون حماس وهذا وهم لأن إسرائيل فشلت في تحقيق هذا عبر حرب استمرت 15 شهرا”.

وعن الأوضاع في الضفة الغربية قال نعيم إن “هناك مليون مستوطن بها حاليا، وتريد إسرائيل، بشكل علني، ضم كل الضفة الغربية وتهويد المسجد الأقصى، وكل هذا دون أن تحدث هجمات مشابهة لهجوم 7 أكتوبر/تشرين الاول 2023 في الضفة”.

وذكر نعيم أن هناك 20 ألف فلسطيني استشهدوا في الضفة على الحواجز وغيرها منذ عام 2020.

وأكد أن “الشعوب تحت الاحتلال من حقها أن تقاوم، وليس لأحد أن يسألها عن سبب المقاومة، ونفتخر بهجمات 7 أكتوبر التي أعادت للقضية الفلسطينية أهميتها عالميا”.