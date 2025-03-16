محمد البخيتي: لا نخشى التهديدات الأمريكية وسنقابل التصعيد بالتصعيد والبادئ أظلم (فيديو)

أكد محمد البخيتي، عضو المجلس السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين اليمنية، أنه سيكون هناك رد عسكري ضد الأهداف الأمريكية “لأنهم أول من بدأ العدوان والبادئ أظلم”، على حد تعبيره.

وقال البخيتي، السبت، لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، إن كل الخيارات العسكرية أمامهم مفتوحة للرد على العدوان الأمريكي غير المبرَّر على عدد من المدن اليمنية.

“سنقابل التصعيد بالتصعيد”

وأضاف “لا نخشى التهديدات الأمريكية، وسنواصل إسناد إخواننا في غزة، وتورط أمريكا في العدوان على اليمن غير مبرَّر، وسنقابل التصعيد بالتصعيد، لأن الغارات الأمريكية ضدنا هي عدوان سافر على دولة مستقلة، وتشجيع للعدو الإسرائيلي لمواصلة حصاره الجائر على غزة”.

وتابع “الكيان الصهيوني لم يلتزم ببنود وقف إطلاق النار وإدخال مواد الإغاثة، لذلك فعّلنا عملياتنا البحرية ضد الكيان الصهيوني بهدف الضغط عليه لرفع الحصار عن غزة، وعملياتنا العسكرية لم تكن تستهدف سوى الكيان، ولذلك سنقابل التصعيد الأمريكي بالتصعيد والتحدي بالتحدي”.

“سنواصل إسناد إخواننا في غزة”

وقال البخيتي “ما فشلت الولايات المتحدة في تحقيقه ضدنا في عهد الرئيس السابق جو بايدن، ستفشل أيضًا في تحقيقه في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب، فنحن لا نخشى التهديدات الأمريكية، وسنواصل إسناد إخواننا في غزة”.

وأضاف “تم استهداف بعض منازل المواطنين في صنعاء، وسنعلن حصيلة نتائج هذه الضربة لاحقًا”.

وقُتل 31 شخصًا على الأقل وأصيب 101 معظمهم من الأطفال والنساء في اليمن، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في العاصمة صنعاء، غداة ضربات جوية نفذتها الولايات المتحدة ضد جماعة الحوثي، في تصعيد عسكري كبير عَدَّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردًّا على تهديدات الجماعة للملاحة الدولية.

وفي بيان شديد اللهجة، توعد ترامب الحوثيين بـ”جحيم غير مسبوق”، مؤكدًا أن بلاده ستستخدم “القوة المميتة” لوقف الهجمات التي تستهدف السفن في البحر الأحمر.