استشهاد 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي وسط غزة (فيديو)

استشهد 3 فلسطينيين، اليوم الاثنين، جراء استهداف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين بالقرب من جسر وادي غزة، وسط القطاع.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى الأقصى بمدينة دير البلح، للجزيرة مباشر، بأن الشهداء وصلوا إلى المستشفى، ولم تُعرف هوياتهم بعدُ.

كما أفادت مصادر للجزيرة مباشر، أن طائرات مسيّرة إسرائيلية من طراز “كواد كوبتر” أطلقت قنابل باتجاه عدد من المواطنين الفلسطينيين أثناء جمعهم الحطب شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ويأتي ذلك في ظل مفاوضات تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، التي تنصلت من المرحلة الثانية منه.

والسبت، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، أن إسرائيل قتلت أكثر من 150 فلسطينيا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بينهم 40 خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال المكتب في بيان “لاحظنا تعمد الاحتلال تصعيد جرائمه الميدانية بحق المواطنين في الفترة الأخيرة، حيث استهدف مدنيين كانوا يجمعون الحطب أو يتفقدون منازلهم، مما أدى إلى استشهادهم بنيران الجيش الإسرائيلي”.