الاحتلال يعتقل الصحفية المقدسية لطيفة عبد اللطيف

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، الصحفية المقدسية لطيفة عبد اللطيف، بدعوى نشر محتوى “تحريضي” عبر الإنترنت.

ومددت محكمة إسرائيلية اعتقال الصحفية حتى غد الثلاثاء، ومن المقرر عرضها على محكمة الصلح التابعة للاحتلال.

وقالت وسائل إعلام محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت لطيفة من ساحة باب العامود في المسجد الأقصى، مساء الأحد.

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن اعتقال الصحفية جاء بعد مشاركتها مقطع فيديو على مواقع التواصل يتضمن تصريحات لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس الشهيد يحيى السنوار، والإشادة به.

وأفادت الصحيفة بأنه تم رصد منشوراتها من قِبل وحدة الاستخبارات الخاصة في القدس، التي قدمت طلبا للتحقيق معها وتوقيفها لأنها نشرت أيضا فيديو آخر للسنوار وهو يتحدث عن “أعظم هدية يمكن أن يقدمها له العدو وهي الموت والصعود إلى السماء أمام الله شهيدًا”.. ويظهر مع الفيديو تعليق لها يقول: “كان يريد أن يموت شهيدًا”.

نادي الأسير يحذر من استهداف النساء الفلسطينيات

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل التّصعيد باستهداف النساء عبر عمليات الاعتقال “الممنهجة”.

وأضاف نادي الأسير، في بيان، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد الأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفع خلال شهر مارس/آذار الجاري إلى 26 أسيرة بعد أن سجل 14 حالة اعتقال في صفوف النساء خلال هذا الشهر، منهن 3 شقيقات من الخليل، وقد أبقى الاحتلال على اعتقال 8 منهن.

ولفت إلى أن غالبية الأسيرات معتقلات على خلفية ما يسمّيه الاحتلال “التحريض” الذي يشكل وجها آخر لـ”جريمة الاعتقال الإداريّ”، مشيرًا إلى أن عدد المعتقلات من النساء منذ بدء الحرب على غزة بلغ نحو 500، ويتضمن هذا الرقم من اعتُقلن في الضّفة والقدس المحتلة وأراضي عام 1948، ولا يوجد تقدير واضح لأعداد النساء اللواتي اعتقلن من غزة.