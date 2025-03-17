الجيش السوداني يعلن سيطرته على مواقع حيوية وسط الخرطوم والدعم السريع ينفي (فيديو)

أعلن الناطق باسم الجيش السوداني، نبيل عبد الله، اليوم الأحد، سيطرة قوات الجيش على مواقع حيوية وسط العاصمة الخرطوم.

وقال عبد الله، في تعميم صحفي، إن الجيش بسط سيطرته على مجمع خدمات الجمهور بحي السجانة وحديقة القرشي وسط العاصمة، إلى جانب نادي الأسرة وموقف شروني وأبراج النيلين في قلب الخرطوم.

كما قال جنود بالجيش السوداني إنهم سيطروا على قسم شرطة الخرطوم بمنطقة السوق العربي في مركز الخرطوم.

وتداول نشطاء مؤيدون للجيش مقطع فيديو يظهر ما قالوا إنه سيطرة لجنود الجيش السوداني على مناطق بوسط الخرطوم، وتعهدهم ببسط سيطرتهم على الخرطوم كلها.

وكان الجيش السوداني قد حقق تقدما على عدة محاور للقتال حول الخرطوم في الأسابيع الأخيرة، وتعهد عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني، بمواصلة القتال حتى يبسط الجيش سيطرته على البلاد كلها.

الدعم السريع ينفي

على الجانب الآخر، قالت قوات الدعم السريع، إنها لا تزال تسيطر على أبراج النيلين السكنية وسط الخرطوم، ونفت ما أعلنه الجيش السوداني من سيطرته على الأبراج.

ونشرت قوات الدعم السريع مقطعا مصورا قالت إنه يظهر وجود قواتها داخل أبراج النيلين بالخرطوم ومقتل عدد من جنود الجيش السوداني.

كما أعلنت قوات الدعم السريع بإقليم النيل الأزرق جنوبي البلاد أنها حققت انتصارات كبيرة على قوات الجيش في الإقليم.

ونشرت قوات الدعم السريع مقطعا مصورا على قناتها بمنصة تليغرام قالت فيه إن قواتها تتقدم نحو مدينة الدمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق.

حميدتي: لن نخرج من الخرطوم

وكان قائد الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قد قال مساء السبت، إن قواته لن تغادر القصر الرئاسي ولن تخرج من العاصمة الخرطوم، مشددًا على أن الجيش السوداني لن يحقق النصر.

وعبر كلمة متلفزة، اتهم حميدتي “الجيش والقوات المتحالفة معه بالعمل على نشر الفتنة في كل أقاليم السودان“.