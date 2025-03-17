بمشاركة عشرات الباحثين.. دراسة دولية تؤكد فوائد الصيام للمرضى والأصحاء (شاهد)

أكد بحث علمي، نشرته مجلة “فرونتيرز إن نيوتريشين” (Frontiers in Nutrition) وشارك فيه عشرات الباحثين من دول عديدة واستغرق سنوات من البحث، فوائد الصيام الصحية للمرضى والأصحاء.

ونُشر البحث، الذي جاء في 13 ورقة علمية محكّمة، بعنوان “نموذج الصيام المتقطع النهاري في رمضان”، حيث عالج جوانب صحية وطبية حيوية خاصة بالصيام، وأشرف على تأليفها 82 باحثا من 15 دولة، من بينهم طبيب التغذية الأردني معز الإسلام فارس.

وتحدث فارس للجزيرة مباشر عن تأثير الصيام في رمضان في السمنة والمؤشرات القلبية الوعائية، مشيرا إلى أن البحث أُجري باستخدام أسلوب المراجعة المظلية (Umbrella Review).

وقال فارس إن الدراسة أثبتت أن ممارسة الصيام من قبل الأصحّاء ارتبطت بشكل موثوق به بانخفاض وزن الجسم والدهون الكلية، ومحيط الخصر، وبتحسن ملحوظ في الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي، كما ارتبطت لدى المرضى والأصحاء عموما بانخفاض مستويات سكر الدم أيضًا.

وأضاف فارس أن الصيام في شهر رمضان قد يكون ذا أثر نافع لبعض الحالات المرضية، ومن أهمها السمنة، والمتلازمة الأيضية، وكذلك ارتفاع دهون الدم ومقاومة الإنسولين، بل وكذلك المرضى الذين لديهم مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين أو تشحم الكبد.

لكنه لفت إلى ضرورة أن يأخذ المرضى الاستشارة الطبية والموافقة الطبية قبل ممارسة الصيام، أو تغيير بعض السلوكيات الحياتية التي كانوا يمارسونها قبل رمضان، لضمان حصول تأثير إيجابي للصيام وتفادي أي آثار سلبية له.

وقال عن آلية التحليل التي اتبعها الباحثون المشاركون في الدراسة “قمنا بتحليل نتائج 20 دراسة من دراسات التحليل التلوي (Meta-analysis) التي تضم بمجموعها أكثر من 500 دراسة علمية منشورة، والآلاف من المشاركين من الأصحاء والمرضى الذين انخرطوا في هذه الدراسات، وقمنا بتحليل 18 مؤشرا من المؤشرات المرتبطة بالسمنة وأمراض القلب والشرايين مثل وزن الجسم، ومؤشر كتلة الجسم، ومستويات سكر الدم، وإنسولين الدم ومقاومته، وهرمون اللبتين والأديماركتين، والدهون الثلاثية العريضة والمنخفضة الكثافة، والكوليسترول الكلي”.

ونصح الطبيب الأردني بالتغذية المتوازنة، والابتعاد عن الإسراف في تناول الطعام، وترك السهر الطويل، وممارسة الرياضة والنوم بانتظام في شهر رمضان، مؤكدا أن هذه العوامل تساعد في تعظيم المكاسب الصحية للشهر الكريم وتحسين مختلف الحالات الصحية.