كيف أمارس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبر مواقع التواصل؟ أستاذ في الشريعة يجيب (شاهد)

ناقش الدكتور محمد الكبيسي، أستاذ العقيدة بكلية الشريعة في جامعة قطر، قضية ممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واصفًا إياها بأنها “مشكلة كبيرة”، حيث اختلط فيها العالم بالجاهل، والصادق بالكاذب؛ مما أدى إلى حالة من الفوضى الفكرية.

وأكد الكبيسي، خلال مقابلة مع برنامج (أيام الله) عبر الجزيرة مباشر، الأحد، أن إبداء الرأي الشرعي مسؤولية كبيرة، مشددًا على أنه يجب أن يكون مبنيًّا على بحث في المصادر والأدلة، وليس مجرد شهوة كلامية أو تعبير عن هوى شخصي. وأشار إلى أن هناك فرقًا جوهريًّا بين الرأي المستند إلى معرفة حقيقية، وبين إطلاق الأحكام من دون علم.

ظاهرة “التورم الثقافي”

ووصف الكبيسي انتشار الآراء غير المتخصصة في مختلف المجالات، بما فيها الطب، بأنه شكل من أشكال “التورم الثقافي”. واستشهد بما حدث خلال جائحة كورونا، حيث كان الأطباء يطرحون آراءهم العلمية المبنية على تخصصهم، وكان آخرون، غير مختصين، يردون عليهم بآراء لا تستند إلى أي معرفة علمية.

وشدد الكبيسي على ضرورة التمييز بين المصادر الموثوق بها والمعلومات المغلوطة، داعيا إلى تحمل المسؤولية عند النشر أو التعليق، حتى لا يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسيلة لنشر الجهل بدلًا من نشر الحق والعلم.