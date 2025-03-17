مقتل 7 مدنيين وإصابة العشرات جراء قصف الدعم السريع أحياء في أم درمان والأُبَيِّض (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم مقتل 5 مدنيين وإصابة 30 آخرين جراء قصف قوات الدعم السريع أحياء بمدينة أم درمان غربي العاصمة السودانية الخرطوم.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، إن الضحايا بينهم 4 مدنيين والمصابين بينهم 18 طفلًا، وإن تلك الحوادث وقعت جراء قصف “عشوائي” للمدينة من قبل الدعم السريع.

وأوضحت الوزارة، أن القصف استهدف الحارات الـ29 والـ43، والحارة الـ50 أثناء وجود أطفال بميدان لكرة القدم، كما طال القصف مواطنين داخل منازلهم.

من جانبه أدان المدير العام لوزارة الصحة بولاية الخرطوم فتح الرحمن محمد الأمين، استهداف قوات الدعم السريع “الممنهج والمستمر للمدنيين العُزّل” بالمناطق السكنية الآمنة بمحلية كرري المكتظة بالسكان من الفئات العمرية المختلفة.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر للجزيرة مباشر بمقتل شخصين وإصابة آخرين بقصف الدعم السريع لمدينة الأُبَيِّض في وسط ولاية شمال كردفان صباح اليوم الاثنين.

وميدانيا، تصاعدت أعمدة الدخان من مواقع للدعم السريع شرقي العاصمة الخرطوم عقب تقدم قوات الجيش السوداني بعدد من المحاور.

وأعلن الناطق باسم الجيش السوداني، نبيل عبد الله، أمس الأحد، سيطرة قوات الجيش على مواقع حيوية وسط العاصمة الخرطوم.

وكان الجيش السوداني قد حقق تقدما على عدة محاور للقتال حول الخرطوم في الأسابيع الأخيرة، وتعهد عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش، بمواصلة القتال حتى يبسط الجيش سيطرته على البلاد كلها.