وزيرة الخارجية البلجيكية: الاتحاد الأوروبي قرر تخفيف العقوبات عن سوريا تدريجيا

انطلق المؤتمر الدولي التاسع للاتحاد الأوروبي لدعم مستقبل سوريا، اليوم الاثنين، في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة الحكومة السورية لأول مرة منذ بدء عقد المؤتمر عام 2017.

ويمثل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بلاده في بروكسل، على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزيرة الخارجية البلجيكية والمفوضة الأوروبية للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات حجة لحبيب: “قررنا في الاتحاد الأوروبي أن نخفف تدريجيا العقوبات عن سوريا، حيث نشعر بقلق شديد جراء التطورات الأخيرة في الساحل السوري”.

وأضافت: “الاتحاد يقف إلى جانب الشعب السوري ومستعد للمشاركة في إعادة الإعمار، حيث إن سوريا يجب أن تشمل جميع الفئات ولا سيما الفتيات والنساء، وقد خصصنا 230 مليون يورو لدعم المرأة في سوريا“.

وأوضحت المفوضة الأوروبية أن السلام هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في سوريا.

ويحتاج نحو 16.7 مليون شخص لمساعدة دولية في سوريا في الوقت الذي لم تعد الولايات المتحدة منخرطة كثيرا في هذا المجال بعد قرارها تعليق مساعداتها الدولية.

ونجح مؤتمر المانحين العام الماضي في جمع نحو 8 مليارات دولار لسوريا.