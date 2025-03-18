إسرائيل تشن غارات جوية على مواقع مدافع ميدانية في جنوب سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي، بعد ظهر الثلاثاء، أنه شن غارة جوية استهدفت مدافع في منطقة خان أرنبة في جنوب سوريا، المحاذية لخط فض الاشتباك مع إسرائيل في مرتفعات الجولان المحتلة.

وجاء في بيان للجيش “هاجمت طائرات سلاح الجو قبل قليل في منطقة خان أرنبة في جنوب سوريا مدافع شكلت تهديدا لدولة إسرائيل”.

وتحاذي خان أرنبة المنطقة المنزوعة السلاح بين القوات الإسرائيلية والسورية التي انتشر فيها الجيش الإسرائيلي بعد سقوط الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ولم تعلق السلطات السورية على بيان الجيش الإسرائيلي على الهجمات.

غارات مساء الاثنين

واستشهد ثلاثة أشخاص، مساء الاثنين، في غارات إسرائيلية استهدفت محيط مدينة درعا في جنوب سوريا، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه شن ضربات على “أهداف عسكرية”.

وأفادت (سانا) بـ”استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين جراء الغارات الجوية التي شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على محيط مدينة درعا”.

وأمس الاثنين، أعلن الجيش الاسرائيلي أنه شن ضربات على “أهداف عسكرية” في جنوب سوريا، وخصوصا على “مراكز قيادة ومواقع عسكرية”.

وقال الجيش في بيان إنه “يقصف حاليا أهدافا عسكرية في جنوب سوريا، بينها مراكز قيادة ومواقع عسكرية تحوي أسلحة وآليات عائدة الى النظام السوري السابق”.

واستهدفت غارات إسرائيلية محيط مدينة درعا في جنوب سوريا مساء الاثنين، وفق ما أفادت “سانا”.

وأتى هذا القصف بعدما أعلنت اسرائيل أنها شنت أيضا غارة جوية الأسبوع الماضي على دمشق، استهدفت مقرا لحركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية. وتعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حينها بشن مثل هذه الضربات ضد “كل من يهاجمنا” في المنطقة.

يُذكر أن إسرائيل استغلت الوضع الجديد بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، واحتلت المنطقة السورية العازلة ومنطقة جبل الشيخ، وشنت غارات جوية دمرت مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري، كما أعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974.