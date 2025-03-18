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إسرائيل تعلن اغتيال عدد من قادة حماس في الغارات الأخيرة على غزة

قادة الحركة الذين أعلنت إسرائيل اغتيالهم (وسائل التواصل)
18/3/2025-|آخر تحديث: 18/3/202510:22 AM (توقيت مكة)

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي باغتيال عدد من كبار قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فجر اليوم الاثنين، بينهم عصام الدعاليس، عضو المكتب السياسي للحركة.

ووفق ما أكده شقيقه للجزيرة مباشر، فقد استشهد الدعاليس بغارة إسرائيلية مع 3 من أبنائه و2 من أحفاده.

كما قتلت الغارات اللواء محمود أبو وطفة، وكيل وزارة الداخلية في غزة، والعميد بهجت أبو سلطان، رئيس جهاز الأمن الداخلي، وأحمد عمر الحتة، وكيل وزارة العدل في القطاع، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

ومن جهتها، ذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم” أن من بين المستهدفين رئيس لجنة الطوارئ في حماس، أبو عبيدة الجماصي.

واستأنفت إسرائيل الحرب على غزة، فجر اليوم الثلاثاء، من خلال تصعيد عسكري كبير شمل معظم مناطق القطاع، في أكبر خرق لوقف إطلاق النار الساري منذ 19 يناير/كانون الثاني الماضي؛ مما أدى إلى استشهاد المئات.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام إسرائيلية

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