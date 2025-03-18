الأزهر: خرق إسرائيل لاتفاق وقف العدوان يبرهن على طبيعة الاحتلال وغدره

أدان الأزهر الشريف “العدوان الإرهابي الغادر” الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي “على الأبرياء في غزة فجر اليوم، وهم نيام في خيامهم”، مما أسفر عن أكثر من 400 شهيد معظمهم من النساء والأطفال، ومئات الجرحى “وذلك بعد الاتفاق على وقف العدوان، وأمام مرأى ومسمع من العالم أجمع”.

وأكد الأزهر، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي “أثبت للعالم كله تجرده من كل معاني الإنسانية والمروءة، وأن جرائمه فضحت وجهه الدموي وديدنه المتوارث عبر التاريخ في نقض العهود والمواثيق”، مشيرًا إلى أن “كل ما يقوم به لا يعدو كونه ممارسة للخداع لالتقاط الأنفاس وارتكاب المزيد من الجرائم والمذابح”.

إرهاب أسود

وقال الأزهر “لن يخطو الاحتلال الإسرائيلي خطوة حقيقية في طريق وقف العدوان، طالما أن هناك قوى عالمية تدعمه وتصمت عن جرائمه، مما يمنحه الضوء الأخضر للاستمرار في انتهاك المواثيق الدولية والإنسانية والأخلاقية، ويوفر له الحماية من المحاسبة على ما يرتكبه من جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي يعجز اللسان عن وصف بشاعتها وقسوتها”.

وأوضح الأزهر أن ما شهده العالم فجر اليوم هو “إرهاب أسود يضاف إلى السجل الإجرامي لهذا الكيان، الذي استباح دماء الأبرياء وأعراضهم وأرضهم وحقوقهم”، مشددًا على أن “مناصرة المحتل المعتدي وإغماض الأعين عما يقوم به يمثل ردة حضارية وأخلاقية، ومشاركة فعلية فيما يرتكبه من جرائم”.

وطالب الأزهر المجتمع الدولي “بتحمل مسؤولياته عبر التحرك العاجل لوقف آلة القتل الإسرائيلية، ومحاكمة مرتكبي الجرائم والمذابح من قادة هذا الكيان المحتل”.