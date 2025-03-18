تشييع جثمان الداعية المصري أبو إسحاق الحويني في الدوحة (فيديو)

أقيمت صلاة الجنازة على الداعية المصري الشيخ “أبو إسحاق الحويني”، اليوم الثلاثاء، في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب بالعاصمة القطرية الدوحة، بعد وفاته أمس، عن عمر ناهز 69 عامًا، إثر صراع مع المرض.

ويُعد الحويني، واسمه الحقيقي حجازي محمد يوسف شريف، أحد أبرز رموز التيار السلفي العلمي في مصر، حيث اشتهر باهتمامه بعلوم الحديث النبوي، وترك إرثًا دعويًا وعلميًا امتد لعقود.