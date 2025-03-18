جباليا.. اللحظات الأولى لاستهداف الاحتلال برج عائلة البطش واستشهاد العشرات (شاهد)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر اللحظات الأولى لاستهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي برج عائلة البطش المكون من 6 طوابق، في جباليا بشمال قطاع غزة فجر الثلاثاء، عقب استئناف الاحتلال العدوان على قطاع غزة. وكان يسكن في هذا البرج عشرات من المدنيين ارتقى أغلبهم شهداء.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء عمليات قصف جوي ومدفعي استهدف مناطق سكنية ومباني مدنية بقطاع غزة، مما أدى إلى خسائر بشرية فادحة واستشهاد 356 شخصا في حصيلة أولية، فضلا عن مئات الإصابات.

واستهدف الاحتلال مراكز إيواء تضم نازحين في مختلف مناطق القطاع، بالتزامن مع وقت السحور، وهو ما أدى إلى سقوط مئات من الشهداء بينهم أطفال ونساء.