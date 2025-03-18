جيش الاحتلال يصدر أوامر بإخلاء 4 مناطق في قطاع غزة
حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان قطاع غزة الموجودين في أحياء بيت حانون، وخربة خزاعة، وعبسان الكبيرة، وطالبهم بالخروج الفوري منها باعتبارها “مناطق قتال خطيرة”.
ودعا الجيش الفلسطينيين إلى الخروج الفوري إلى “المآوي” المعروفة في غرب مدينة غزة وتلك الموجودة في مدينة خان يونس، زاعمًا أن ذلك من أجل أمنهم وسلامتهم.
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وشدد البيان على أن مواصلة بقاء السكان في المناطق المحددة تعرض حياتهم وحياة أفراد عائلاتهم للخطر.
ودائما ما يُستهدَف النازحون في الخيام والمناطق التي يزعم جيش الاحتلال أنها “آمنة” بقصف وغارات عنيفة تؤدي إلى مجازر مروعة.
وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء عمليات قصف جوي ومدفعي استهدف مناطق سكنية ومباني مدنية بقطاع غزة، ما أدى إلى خسائر بشرية فادحة واستشهاد 356 شخصا في حصيلة أولية، فضلا عن مئات الإصابات.
واستهدف الاحتلال مراكز إيواء تضم نازحين في مختلف مناطق القطاع، بالتزامن مع وقت السحور، ما أدى إلى سقوط مئات الشهداء بينهم أطفال ونساء.
#عاجل ‼️ تحذير إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في المنطقة المحددة بالأحمر وتحديدًا في أحياء بيت حانون، خربة خزاعة، عبسان الكبيرة والجديدة
⭕️بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي هجومًا قوياً ضد المنظمات الإرهابية. هذه المناطق المحددة تعتبر مناطق قتال خطيرة!
⭕️من أجل أمنكم عليكم الإخلاء… pic.twitter.com/N5Hug8TpXw
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 18, 2025