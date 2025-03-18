حماس تشيد بمواقف الداعية أبو إسحاق الحويني في الدفاع عن فلسطين والأقصى

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الداعية المصري حجازي محمد يوسف شريف، المعروف بأبي إسحاق الحويني، الذي وافته المنية في العاصمة القطرية الدوحة أمس الاثنين.

وقالت حماس في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الحويني لقي ربه “بعد معاناة طويلة، وصبر جميل مع المرض، عن عمر يناهز 69 عامًا، قضاها في الدعوة إلى الله تعالى، ونشر العلم النافع، وخدمة السنّة النبوية والدفاع عنها، والذود عن تعاليم الدين الإسلامي”.

وأضاف البيان أن الأمة الإسلامية “فقدت بوفاة الشيخ الجليل عَلَمًا من أعلام السنّة النبوية التي نافح عنها، ونشر العلم بها من خلال خطبه ودروسه ومحاضراته ومجالسه، وداعية بارزًا ومميزًا حمل لواء الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، منذ نعومة أظفاره حتى آخر رمق في حياته”.

“الدفاع عن فلسطين والقدس والأقصى”

وأشارت حماس في نعيها للحويني إلى “مواقفه المشرّفة في الدفاع عن فلسطين والقدس والأقصى، وكلماته المعبّرة عن نصرة قطاع غزة وضد العدوان والاحتلال الصهيوني”.

وكان حاتم الحويني، ابن الداعية الراحل، قد نشر خبر وفاة والده على صفحته في فيسبوك أمس الاثنين.