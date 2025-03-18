رئيس وزراء قطر يطالب بتحرك دولي فوري لإجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار

طالب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بتحرك “دولي فوري وحاسم” لإجبار إسرائيل على تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى المفاوضات.

وقال رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عبر إكس “القصف الوحشي على غزة فجر اليوم، واستهداف النازحين من النساء والأطفال في خيامهم وهم نيام، في ظل الحصار الظالم وانعدام المساعدات وانهيار المرافق الطبية، يشكّل جريمة بشعة أخرى يواصلها الاحتلال بلا أي شعور بالمسؤولية”.

وأضاف “نجدد موقف قطر الثابت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، ونطالب بتحرك دولي فوري وحاسم لإجبار إسرائيل على تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار، والالتزام بالاتفاق، والعودة إلى المفاوضات”.

القصف الوحشي على غزة فجر اليوم، واستهداف النازحين من النساء والأطفال في خيامهم وهم نيام، في ظل الحصار الظالم وانعدام المساعدات وانهيار المرافق الطبية، يشكل جريمة بشعة أخرى يواصلها الاحتلال بلا أي شعور بالمسؤولية. نجدد موقف قطر الثابت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، ونطالب بتحرك… — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) March 18, 2025

إدانة قطرية

وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أدانت “بأشد العبارات”، صباح اليوم، استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، مخلّفًا مئات الشهداء والمصابين، بينهم أطفال ونساء، وعَدَّته “تحديًا سافرًا للإرادة الدولية الداعمة للسلام”، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار.

وحذرت الخارجية في بيان من أن “سياسات الاحتلال التصعيدية ستقود في نهاية المطاف إلى إشعال المنطقة والعبث بأمنها واستقرارها”.

وأكدت في هذا الصدد “الحاجة الماسّة إلى استئناف الحوار من أجل تنفيذ مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، وصولًا إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة”.

استئناف الحرب على غزة

ومنذ فجر اليوم، استأنفت إسرائيل حربها على أنحاء عدة من قطاع غزة بسلسلة غارات عنيفة، خلّفت أكثر من 400 شهيد ومئات الجرحى.

وحمّلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاحتلال ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن تداعيات استئناف العدوان وحرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب متوحشة وسياسة تجويع ممنهجة.