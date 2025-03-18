شاهد: آثار القصف الإسرائيلي لخيام النازحين في مواصي خان يونس

وثقت مشاهد متداولة أثار قصف الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة خيام تؤوي نازحين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، فجر اليوم الثلاثاء.

وأدّت الغارة إلى استشهاد عدد من ساكني هذه الخيام التي تحولت إلى كومة من الرماد وتفحمت جثامين الشهداء، كما أصيب عدد آخر من ساكني الخيام المجاورة نتيجة تطاير شظايا القصف الإسرائيلي.

وارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة مروعة فجر اليوم ضد المدنيين النازحين في الخيام وهم نيام، وقال أحد الناجين من المجزرة: “كنا نائمين واستيقظنا مفزوعين من القصف ففوجئنا بسقوط عدد من الصواريخ الحارقة التي التهمت الخيام وما فيها، ونجونا بأعجوبة بينما سقط عدد من الشهداء”.

وأضاف: “نحن سكان مواصي عاديين ولسنا مقاتلين، ونازحين نسكن في هذه الخيام منذ أكثر من 10 أشهر، وكان الاحتلال دائما يقصف بالصواريخ المناطق المحيطة دون استهدافنا؛ إلا أنهم هذه المرة استهدفونا بشكل مباشر بصواريخ حرقت كل ما طالته، ولا ندري ماذا لحق بجيراننا، ولدينا مصابة بالعناية المركزة وعدد من الإصابات غير الطبيعية، في مشهد مرعب ومزعج جدا جدا”.

وقال شاهد عيان آخر إن الصواريخ الإسرائيلية حرقت تماما 5 من خيام النازحين بمن فيهم حتى تفحمت جثث الشهداء داخل الخيام.

واستأنفت إسرائيل الحرب على غزة، فجر اليوم الثلاثاء، من خلال تصعيد عسكري كبير شمل معظم مناطق القطاع، في أكبر خرق لوقف إطلاق النار الساري منذ 19 يناير/كانون الثاني الماضي؛ مما أدى إلى استشهاد المئات.