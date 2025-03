غوتيريش يعبّر عن صدمته حيال الغارات الإسرائيلية على غزة ويطالب باحترام وقف إطلاق النار

عبَّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن “صدمته” إزاء تجدد الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، داعيا إلى احترام وقف إطلاق النار، حسب ما أفاد ناطق باسم الأمم المتحدة.

وقال رولاندو غوميز، المتحدث باسم الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي بجنيف إن “الأمين العام يشعر بالصدمة حيال الضربات الجوية الإسرائيلية في غزة، ويناشد بقوة احترام وقف إطلاق النار وإعادة إفساح المجال للمساعدات الإنسانية من دون عراقيل وإطلاق سراح من تبقى من الرهائن بشكل غير مشروط”.

وأشارت ميلسا فليمنغ، مديرة الاتصالات العالمية بالأمم المتحدة، إلى أن وكالات المنظمة الدولية لم تتمكن من إدخال أي طعام لقطاع غزة منذ أن أغلقت إسرائيل المعابر ومنعت دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وطلبت فليمنغ في منشور على منصة إكس، الثلاثاء، السماح باستئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى “العائلات التي تعتمد حياتها بالكامل على هذه المساعدات” في قطاع غزة.

Since 2 March, @WFP couldn’t transport any food into Gaza after Israel closed all border crossings for humanitarian & commercial supplies. @UN agencies are appealing to resume aid delivery for families whose lives entirely depend on it. pic.twitter.com/T4fQauGMnO

وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، بأن حصيلة الشهداء نتيجة الغارات الإسرائيلية بلغت 424 شخصا “غالبيتهم من الأطفال والنساء”، مشيرة إلى “مئات المصابين بينهم عشرات في حالات خطرة وحرجة” جراء سلسلة الغارات الجوية الإسرائيلية العنيفة في قطاع غزة الليلة الماضية.

ومن جانبه، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إن استئناف الحرب سيؤجج “جحيما على الأرض”.

وأضاف لازاريني، الثلاثاء، في منشور على منصة إكس “تأجيج الجحيم على الأرض عبر استئناف الحرب لن يؤدي إلا إلى مفاقمة اليأس والمعاناة. يجب العودة إلى وقف إطلاق النار”.

#Gaza: Awful scenes of civilians killed among them children following waves of heavy bombardment from Israeli Forces overnight.

Fueling “hell on earth” by resuming the war will only bring more despair & suffering.

A return to the ceasefire is a must.

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) March 18, 2025