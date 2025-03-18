“ماتوا جعانين”.. أم مكلومة تبكي أطفالها ووالدهم بعد استشهادهم في خان يونس (شاهد)

بث ناشطون مشاهد على مواقع التواصل توثق انهيار سيدة فلسطينية بالبكاء خلال وداع أطفالها وزوجها الذين ارتقوا في قصف الاحتلال على خان يونس جنوب قطاع غزة، فجر اليوم الثلاثاء.

وقالت الأم المكلومة “أولادي ماتوا جعانين أقسم بالله ما لاقوا السحور ياكلوا، بنتي ماتت صايمة بدون سحور”، مضيفة وهي تبكي بحرقة “أنا كنت نايمة أصبح ألاقيهم ميتين، اصحوا ياعرب حرام عليكم، حسبي الله عليك يا نتنياهو”.

وتابعت موجهة رسالة لنتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) “أنا أم قلبي محروق، الله يحرق قلبك على أولادك”.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد الشهداء إلى 413 والمصابين إلى 562 في حصيلة أولية جراء الاستهدافات ومجازر الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم.