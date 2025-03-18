مدير مجمع الشفاء الطبي يروي للجزيرة مباشر “جريمة مكتملة الأركان” ارتكبها الاحتلال في غزة (شاهد)

اتهم مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، الدكتور محمد أبو سلمية، الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب “جريمة مكتملة الأركان” من خلال قصف المدنيين الأبرياء أثناء نومهم، فجر اليوم الثلاثاء.

وأشار، في تصريحات للجزيرة مباشر، إلى أن عددًا كبيرًا من الجرحى قد يفقدون حياتهم بسبب نقص الإمكانيات والمستلزمات الطبية.

وأضاف مدير المجمع، أن المنظومة الصحية في غزة لا تستطيع تحمل هذا العدد الكبير من الجرحى، محذرًا من أن الوضع الصحي في القطاع قد يزداد سوءًا مع استمرار العدوان.

كما دعا إلى وقف العدوان الإسرائيلي فورًا، وفتح المعابر لإدخال الطواقم الطبية والمستشفيات الميدانية والأدوية، لضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة للجرحى والمصابين.

وفجر اليوم الثلاثاء، جددت إسرائيل عدوانها على قطاع غزة لتنهي بذلك اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، اليوم، في بيانين، بوصول 326 شهيدا فلسطينيا وأكثر من 440 مصابا بينهم حالات “خطيرة جدا” إلى مستشفيات القطاع، “نتيجة الاستهدافات والمجازر المتعددة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات فجر اليوم على قطاع غزة”.