مشاهد توثق استهداف منزل عائلة “أبو طه” في رفح بغارة إسرائيلية (فيديو)

بثّت الجزيرة مباشر لقطات حصرية، تُظهر الصور الأولى من قصف إسرائيلي استهدف، صباح الثلاثاء، منزل عائلة “أبو طه” في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

ويأتي هذا القصف في إطار الغارات المكثفة التي يشنها الاحتلال على مناطق متفرقة من القطاع، بعد استئناف العدوان على غزة.

وفجر اليوم الثلاثاء، استشهد 326 فلسطينيا في حصيلة أولية وأصيب مئات آخرون بينهم حالات خطيرة، إثر استئناف إسرائيل بشكل مفاجئ الحرب على قطاع غزة، من خلال تصعيد عسكري كبير شمل معظم مناطق القطاع، واستهدف المدنيين وقت السحور.

ويعد هذا الهجوم أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي.