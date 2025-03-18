وزير الإعلام اللبناني: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي مصدر لإطلاق النار من سوريا

قال وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، إن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي مصدر لإطلاق النار من الجانب السوري.

وأضاف مرقص، في تصريحات للمسائية على شاشة الجزيرة مباشر، الاثنين، أن افتعال أي أحداث على الحدود مع سوريا ليس من مصلحة لبنان.

وأشار إلى أن وزير الدفاع الوطني في الحكومة اللبنانية، ميشال منسى، اتفق خلال اتصال مع نظيره السوري على وقف إطلاق النار والتواصل بين مخابرات البلدين لمنع تدهور الأوضاع على الحدود. كما جرى الإعلان أخيرًا عن إنشاء لجنة خاصة برئاسة رئيس الحكومة لمتابعة التطورات على الحدود مع سوريا وضبط عمليات التهريب.

قصف واشتباكات

تأتي تصريحات وزير الإعلام اللبناني عقب قصف الجيش السوري مواقع داخل لبنان، ردًّا على مقتل 3 من جنوده برصاص مسلحين، في حين نفى حزب الله ضلوعه في الحادث.

ونشرت وسائل إعلام وناشطون سوريون مقاطع مصورة تُظهر إطلاق الجيش السوري، في وقت مبكر من صباح الاثنين، قذائف مدفعية وصواريخ اتجاه مواقع داخل الأراضي اللبنانية، غرب محافظة حمص.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن قذائف صاروخية سقطت في بلدة القصر الحدودية، قادمة من ريف القصير داخل الأراضي السورية.

وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت، مساء الأحد، أن قواتها استهدفت بالمدفعية الثقيلة تجمعات لحزب الله، واتهمته بقتل جنود من الجيش السوري على الحدود السورية اللبنانية، غرب حمص.

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة بعد ما وصفته بـ”التصعيد الخطير” من حزب الله اللبناني.