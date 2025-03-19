الاحتلال الإسرائيلي يزعم اغتيال قادة في حماس ويعلن بدء عملية برية لعزل شمال قطاع غزة عن جنوبه

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته وسعت سيطرتها على وسط محور نتساريم في قطاع غزة، وبدأت في الساعات الأخيرة شن عملية مركزة في مناطق وسط القطاع وجنوبه.

وأضاف الجيش في بيان، اليوم الأربعاء، أنه بدأ “عملية برية محددة ودقيقة في منطقة وسط قطاع غزة بهدف خلق منطقة عازلة بين شمال القطاع وجنوبه”، مشيرا إلى أن قواته سيطرت على وسط محور نيتساريم في غزة.

وأشار الجيش إلى أن قوات لواء غولاني تتمركز في المنطقة الجنوبية من غزة، استعدادا لتنفيذ عمليات إضافية في القطاع.

غارات في غزة

وذكر بيان مشترك للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) أن القوات الإسرائيلية “نفذت خلال الساعات الماضية سلسلة غارات استهدفت عشرات المواقع والعناصر التابعة لحركة حماس في قطاع غزة”.

وأضاف البيان أن الغارات “تهدف إلى تقويض قدرات حماس العسكرية والإدارية”.

وزعم البيان اغتيال ياسر موسى المسؤول الأمني في المكتب السياسي لـ(حماس)، كما زعم أن الأخير كان مقربا من قائد حركة (حماس) الراحل يحيى السنوار، وأنه شارك في التخطيط لأنشطة ضد إسرائيل.

وتابع البيان بزعم اغتيال محمد جماصي رئيس لجنة الطوارئ في (حماس)، مدعيا أنه لعب دورا محوريا في القيادة السياسية والتنظيمية للحركة، وأنه أسهم في توجيه عملياتها خلال الحرب.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت في وقت سابق أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء بلغت 436 شهيدًا، بالإضافة إلى 678 مصابًا.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن من بين الشهداء 183 طفلًا، و94 امرأة، و34 من كبار السن، بينما بلغ عدد المصابين من الأطفال 224، إضافة إلى 169 امرأة.