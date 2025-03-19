الحكومة الإسرائيلية توافق على عودة اليميني المتطرف بن غفير وزيرا للأمن القومي

وافقت الحكومة الإسرائيلية، على عودة اليميني المتطرف إيتمار بن غفير وزيرا للأمن القومي، بحسب ما أفاد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وقال المكتب في بيان “وافقت الحكومة بالإجماع على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إعادة النائب إيتمار بن غفير إلى منصب وزير الأمن القومي”.

وكان بن غفير، قد انسحب من الائتلاف الحكومي في يناير/كانون الثاني احتجاجا على اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس في غزة، وأعلن حزبه العودة الثلاثاء مع شنّ إسرائيل ضربات واسعة النطاق على القطاع.

وذكر البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الحكومة وافقت على مقترح نتنياهو بإعادة تعيين إيتمار بن غفير وزيرا للأمن الوطني.

إعادة تعيين بن غفير

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن الحكومة الإسرائيلية وافقت بالإجماع على اقتراح رئيس الوزراء، لإعادة تعيين بن غفير.

كما عاد أيضا عضوان آخران من حزب القوة اليهودية بزعامة بن غفير إلى منصبيهما الوزاريين، وهما عميحاي إلياهو وزيرًا للتراث، وعضو الكنيست يتسحاق واسرلاوف وزيرًا “للنقب والجليل والصمود الوطني”.

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وكان حزب بن غفير قد قال أمس الثلاثاء، إنه سيعود إلى حكومة نتنياهو، وتأتي عودة بن غفير إلى الحكومة بعدما شنت إسرائيل موجة من الهجمات الجوية على غزة.

من جانبها، ذكرت افتتاحية هآرتس الإسرائيلية، أن نتنياهو “دفع ثمن عودة بن غفير إلى الحكومة بدماء الرهائن”.