السعودية تدين القصف الإسرائيلي لمناطق في سوريا وتطالب المجتمع الدولي بموقف حازم

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ في سوريا.

ووصفت الخارجية السعودية، في بيان أصدرته الثلاثاء، القصف الإسرائيلي لسوريا بأنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي”، مضيفة أن المملكة “تدين المحاولات الإسرائيلية لزعزعة أمن واستقرار سوريا والمنطقة من خلال هذه الانتهاكات المتكررة التي تخالف الاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة”.

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لأراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة، في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي، وتدين المملكة المحاولات الإسرائيلية لزعزعة أمن واستقرار سوريا والمنطقة من خلال هذه الانتهاكات المتكررة… pic.twitter.com/YMlnL4e7av — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) March 18, 2025

وأكد البيان “ضرورة نهوض المجتمع الدولي أمام هذه الاعتداءات، وأهمية اضطلاع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بدورهم، والوقوف بشكل جاد وحازم أمام هذه الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في سوريا، ومنع اتساع رقعة الصراع، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية على هذه الانتهاكات”.

كما أكد البيان تضامن المملكة العربية السعودية مع سوريا حكومة وشعبا.

قصف على درعا

وكانت الخارجية السورية قد نددت، الثلاثاء، بالغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت محيط محافظة درعا (جنوبي البلاد) مساء الاثنين، ووصفتها بأنها “عمل عدواني يهدف إلى تقويض الاستقرار في سوريا”.

وقالت الخارجية السورية في بيان إنها “تدين بأشد العبارات الغارات الإسرائيلية الأخيرة على درعا يوم 17 مارس/آذار”، مشيرة إلى أن الهجمات أسفرت عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة 19 بينهم أطفال ونساء، وفق حصيلة رسمية.

وأضاف البيان أن “هذا العمل العدواني هو جزء من سياسة التصعيد التي تنتهجها إسرائيل ضد الشعب السوري بهدف زعزعة استقرار البلاد”.

ويُعَد هذا البيان أول رد رسمي من الحكومة السورية على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي.