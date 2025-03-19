ترامب يكشف مضمون اتصاله مع زيلينسكي.. والبيت الأبيض يؤكد اقتراب تحقيق السلام

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه أجرى “اتصالًا جيدًا للغاية” مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأشار إلى أن المحادثات “تسير على الطريق الصحيح”، وذلك غداة اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب في منشور على منصته “تروث سوشال”: “أجريت مكالمة جيدة للغاية مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي، استمرت حوالي ساعة. ارتكز جزء كبير من المحادثة على المكالمة التي جرت الثلاثاء مع الرئيس بوتين لمواءمة مطالب واحتياجات كلّ من روسيا وأوكرانيا. نحن على الطريق الصحيح”.

وقف غير مشروط لإطلاق النار

بعد مكالمته مع ترامب، قال زيلينسكي على منصة “إكس” إن الرئيس الأمريكي اقترح وقفًا غير مشروط لإطلاق النار، وإن أوكرانيا قبلت هذا المقترح.

وأضاف: “نؤمن بأن التعاون مع أمريكا يمكنه تحقيق السلام الدائم هذا العام. لقد شكرت الرئيس ترامب والشعب الأمريكي على دعمهما، وأكدت أن الأوكرانيين يريدون السلام”.

وأشار زيلينسكي إلى أن الرئيس الأمريكي أطلعه على تفاصيل محادثته مع بوتين والقضايا الرئيسة التي جرت مناقشتها.

وقال: “اتفقنا على مواصلة العمل معًا لإنهاء الحرب وتحقيق سلام دائم. وأخبرت الرئيس الأمريكي بالموافقة على مقترح وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة والمرافق المدنية”.

مساعدات عسكرية

وبعد بضع ساعات من المكالمة الهاتفية بين ترامب وزيلينسكي، أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت بأن الولايات المتحدة ستساعد أوكرانيا في الحصول على مزيد من أنظمة الدفاع الجوي.

وقالت كارولاين ليفيت إن الرئيسين ترامب وزيلينسكي اتفقا على وقف إطلاق النار مؤقتًا ضد منشآت الطاقة، مؤكدة أن الوضع صار أقرب من أي وقت مضى لتحقيق السلام بأوكرانيا.

وأضافت: “الرئيس زيلينسكي طلب أنظمة دفاع جوي، والرئيس ترامب وافق على العمل معه لرؤية ما هو متوافر وخصوصًا في أوروبا“، مضيفة أن “تقاسم المعلومات الاستخباراتية العسكرية للدفاع عن أوكرانيا سيستمر”.

وتوقعت كارولاين أن تلتقي الفرق الفنية بين روسيا وأوكرانيا في السعودية خلال الأيام المقبلة في إطار جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

أمريكا تسعى لتملك لمحطات الطاقة الأوكرانية

وأشارت كارولاين إلى أن الرئيس ترامب طرح إمكان استحواذ الولايات المتحدة على محطات الطاقة الأوكرانية، وذلك في ظل استمرار الجهود لإنهاء الحرب مع روسيا.

وقالت “الملكية الأمريكية لتلك المحطات ستكون أفضل حماية لهذه البنية التحتية ودعما لبنية الطاقة الأوكرانية”.

وجاء هذا الاتصال بعد وقت قصير من إعلان روسيا وأوكرانيا تبادل 175 أسير حرب من كلّ جانب.

وكان زيلينسكي، الذي لا يريد أن يبقى خارج الحوار الوثيق بين الرئيسين الأميركي والروسي، قد طلب في وقت سابق أن “تكون الولايات المتحدة الكيان الرئيسي لمراقبة وقف إطلاق النار الذي يشمل منشآت الطاقة لثلاثين يوما”.

وبعد المحادثة الهاتفية التي جرت الثلاثاء، بين ترامب وبوتين، أعلنت روسيا أنها وافقت على وقف الضربات على هذه المنشآت لمدة 30 يوما.

كذلك، أكد زيلينسكي أن كييف ستحترم هذه الهدنة الجزئية إذا فعلت موسكو الشيء نفسه، وقال “إذا لم يضرب الروس منشآتنا، فإننا بالتأكيد لن نضرب منشآتهم”.