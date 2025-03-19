حماس تدعو الأمة العربية والإسلامية إلى التحرك العاجل وتفعيل أدوات الضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الوسطاء الضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى تحمل مسؤوليتهم في لجم العدوان الإسرائيلي.

ووجهت (حماس)، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، “نداء إلى أمتنا العربية والإسلامية، دولًا وشعوبًا، بضرورة التحرك العاجل على جميع الأصعدة لنصرة شعبنا في قطاع غزة، وتفعيل أدوات الضغط والإسناد الكفيلة بوقف العدوان ورفع الحصار الظالم عن شعبنا”.

وأوضح البيان أن “العدوان الوحشي الذي يشنه العدو الصهيوني الفاشي على المدنيين العزل في قطاع غزة طال خلال يومين أكثر من ألف من أبناء شعبنا بين شهيد وجريح”.

وتابع البيان قائلا إن “الجرائم الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال، من قصفٍ عشوائي، واستهدافٍ للمدنيين العزل، وحصارٍ وتجويع، تُعد جرائم حرب وإبادة جماعية تستوجب تحركًا عاجلًا يحفظ للإنسانية ماء وجهها الذي أُهرق على مدى شهور من الصمت والتخاذل”.

وندد البيان “باستمرار استهتار حكومة الإرهابي نتنياهو بالقوانين والأعراف الإنسانية، وتنكرها للاتفاقيات الموقعة”.

مسؤولية الإدارة الأمريكية

وشدد البيان على أن “الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية مباشرة عن الدماء البريئة التي تُراق في قطاع غزة، وبينها قرابة مائتي طفل، ومائة امرأة، قتلتهم آلة الإرهاب والاحتلال الصهيوني المجرم، بالغطاء السياسي وبالسلاح الأمريكي، الذي يُقتل فيه أبناء شعبنا”.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت في وقت سابق أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء بلغت 436 شهيدًا، بالإضافة إلى 678 مصابًا.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن من بين الشهداء 183 طفلًا، و94 امرأة، و34 من كبار السن، بينما بلغ عدد المصابين من الأطفال 224، إضافة إلى 169 امرأة.

وخلّف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 50 ألف شهيد، أغلبهم من النساء والأطفال، وأكثر من 112 ألف مصاب، وآلاف المفقودين تحت ركام المباني المدمرة في القطاع، ودمار هائل في منازل القطاع وبنيته الأساسية.