مقتل أجنبي وإصابة 5 جراء غارة إسرائيلية على مقر للأمم المتحدة وسط غزة (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شخص، ظهر اليوم الأربعاء، وإصابة 5 من الطواقم الأجنبية العاملة في المؤسسات الأممية جراء قصف مقرهم من قبل الجيش الإسرائيلي، وسط قطاع غزة.

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن أجنبيا قتل وأصيب 5 أشخاص آخرين في غارة جوية إسرائيلية على موقع به مقر للأمم المتحدة في وسط مدينة غزة اليوم الأربعاء.

وقالت في بيان “حالة وفاة و5 إصابات بليغة من الطواقم الأجنبية العاملة في المؤسسات الأممية هي حصيلة ما وصل لمستشفى شهداء الأقصى (في دير البلح) نتيجة قصف مقرهم من قبل الاحتلال في المحافظة الوسطى”.

ووصل فريق من الأمم المتحدة إلى مستشفى غزة الأوروبي لمتابعة إصابات طواقمهم جراء الاستهداف الأخير لمقر منظمة الصحة العالمية وسط قطاع غزة.

“جريمة مروعة”

من جانبه، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة مروعة باستهداف الطواقم الأممية في قطاع غزة ما أدى إلى مقتل أحد العاملين الأجانب وإصابة 5 آخرين بإصابات بليغة”.

وأشار البيان إلى أن جيش الاحتلال، استهدف اليوم الأربعاء، مقراً للطواقم الأممية العاملة في قطاع غزة “ما أدى إلى مقتل أحد العاملين الأجانب وإصابة خمسة آخرين بإصابات بليغة، في اعتداء سافر يرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان”.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي، الهجوم وقال إنه يعكس إصرار الاحتلال على ضرب العمل الإنساني وعرقلة الجهود الإغاثية في القطاع المحاصر.

استهداف المؤسسات الأممية

وقال إن “هذه الجريمة تأتي في سياق سياسة متعمدة تستهدف المؤسسات الأممية والإنسانية لمنعها من أداء واجبها في إغاثة أبناء شعبنا الفلسطيني الذين يواجهون أوضاعاً كارثية نتيجة العدوان المستمر”.

وحمّل البيان الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استهداف الطواقم الإنسانية، وأكد أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تحمي العاملين في المجال الإغاثي والإنساني.

وأدان البيان ما وصفه “بالصمت الدولي” على الجرائم المتواصلة بحق الطواقم الإنسانية، واعتبار هذا التجاهل مشاركة في الجريمة وتشجيعًا للاحتلال على ارتكاب المزيد من الانتهاكات.

وطالب الأمم المتحدة بموقف واضح وقوي إزاء هذه الجريمة، وضرورة تحركها الفوري لمحاسبة الاحتلال ووقف عدوانه المستمر على المدنيين والعاملين الإنسانيين في قطاع غزة.

المجلس الوطني يدين

وأدان المجلس الوطني الفلسطيني، استهداف طائرات الاحتلال مقرا تابعا للأمم المتحدة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة الذي أسفر عن مقتل موظف وإصابة 5 آخرين.

وأكد في بيان صادر، اليوم الأربعاء، أن هذا الهجوم يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقوانين الإنسانية، و”يعكس العقلية الإجرامية للاحتلال الذي لا يتوانى عن استهداف المدنيين والمنظمات الإنسانية الدولية” التي تقوم بدور حيوي في تقديم المساعدات للمتضررين من عدوانه المستمر.

وحمّل المجلس الوطني حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، وطالب المجتمع الدولي ودول العالم والبرلمانات الأوروبية بالتحرك العاجل لتوفير الحماية للمؤسسات الإنسانية والإعلامية العاملة في فلسطين.