زيلينسكي يعلق على مقترح الهدنة الذي قدّمه ترامب

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تأييده مقترح الهدنة الذي قدّمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي ينص على وقف استهداف البنية التحتية للطاقة مدة 30 يومًا، لكنه طالب واشنطن بتقديم مزيد من التفاصيل بشأن المبادرة.

وقال زيلينسكي إن شروط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعكس عدم استعداده لإنهاء الحرب، وتهدف إلى إضعاف أوكرانيا، مؤكدًا أن الجيش الأوكراني سيواصل القتال في منطقة كورسك الروسية.

تجاهل أوكرانيا في المحادثات

كما انتقد زيلينسكي عدم مشاركة أوكرانيا في محادثات السلام، مشيرًا إلى أن “المفاوضات بشأن الحرب في أوكرانيا دون إشراك كييف لن تحقق أي نتائج”.

وأكد أن تحرير جميع أسرى الحرب الأوكرانيين سيكون خطوة إيجابية من جانب روسيا لإظهار حسن النية في المفاوضات.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الأوكراني العاصمة الفنلندية هلسنكي، يوم الأربعاء، لإجراء مباحثات مع القيادة الفنلندية بشأن دعم فنلندا لأوكرانيا، والتدابير الرامية إلى إنهاء الحرب، وفقًا لما أعلنته الرئاسة الفنلندية.

وكان البيت الأبيض قد أعلن، في وقت سابق، أن الرئيس دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين توصّلا، الثلاثاء، إلى اتفاق بشأن وقف محدود لإطلاق النار لمدة 30 يومًا يشمل أهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، على أن تبدأ فورًا المحادثات الرامية إلى تحقيق تقدُّم نحو خطة سلام أوسع نطاقًا.

وألمح ترامب إلى أن أي اتفاق سلام دائم قد يتضمن تنازل كييف عن بعض الأراضي، إضافة إلى التخلي عن السيطرة على محطة زابوريجيا النووية.

وتخشى أوكرانيا، إلى جانب العواصم الغربية، أن يكون ترامب، الذي يتعامل مع المفاوضات الدبلوماسية بروح المقايضة التجارية، شديد التساهل مع روسيا، التي تَعُدها أوروبا تهديدًا للقارة.

من جانبه، حرص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي تحقق قواته تقدمًا ميدانيًّا، على عدم رفض الفكرة، لكنه أعرب علنًا عن تحفظاته.