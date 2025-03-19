شاهد الجزيرة مباشر ترصد نزوح أهالي بيت حانون في قطاع غزة

رصدت كاميرا الجزيرة معاناة نزوح العائلات الفلسطينية من بيت حانون باتجاه مناطق وسط وغرب قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بعد إلقاء مسيرات الاحتلال منشورات تطالبهم بإخلاء منازلهم، وعودة الجيش الإسرائيلي للحرب على القطاع مرة أخرى.

وعاش أهالي بيت حانون المعاناة مرة أخرى بعد 50 يوما من وقف إطلاق النار، إذ تعود مشاهد النزوح وقصف الخيام وتدمير المنازل مجدداً بعد عودة الحرب الإسرائيلية.

وقال أحد النازحين للجزيرة مباشر: “والله لا نعرف أين سننزح بالتحديد ولكننا سننزح إلى المدارس والشوارع دون هدف محدد ولكننا شردنا بعد منشورات جيش الاحتلال”.

وتحدثت سيدة غاضبة لجزيرة مباشر قائلة: “ليش بيصير فينا كده؟ اين العرب والمسلمين من هذا التشرد الذي نعيشه اليوم، هذه بيوتنا موش هاين علينا نسيبها؟ ولا نعلم حتى متى سنظل مشردين كده في الشوارع والمدارس وسط القصف والطخطخة الإسرائيلية”.

وقال نازح ثالث: “دي مُش عيشة.. هذه سواد بخت وحاولنا نستقر في بيت حانون وتوفرت لنا المياه والطعام، ثم جاء اليهود الآن يطلبوا منا الخروج وشردونا بعد ليلة كاملة من قصفنا بمدافع الدبابات طول الليل”.

بينما قال اخر: “أنا طالع من بيت حانون مش عارف أروح فين ومافيش غير الشارع”.. وآخر يقسم بعزة الله أنه أصبح تائه وتعبان وقرفان من المفاوضات الكذابة للإسرائيليين.