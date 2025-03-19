شاهد: قصف إسرائيلي يحول أسرة كاملة إلى كومة رماد داخل خيمة في خان يونس

وثقت مشاهد متداولة آثار قصف الاحتلال الإسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة، فجر اليوم الأربعاء.

وأدّت الغارة إلى استشهاد أسرة كاملة، أب وزوجة حامل و3 أبناء، وسط حالة من الفوضى والدمار خلفها القصف في المكان الذي حوله إلى كومة من الرماد وقد تفحمت جثامين الشهداء، كما أصيب عدد آخر من ساكني الخيام المجاورة نتيجة تطاير شظايا القصف الإسرائيلي.

وقال أحد الناجين من المجزرة وهو شقيق رب الأسرة الشهيد: “كانوا نائمين في أمان الله ثم جاء القصف الذي استهدفهم فجرًا فقتلهم جميعا؛ حيث هنا بقايا جثمان ابن أخي ولا يزال دمه ينزف وبجواره هنا بقايا جثمان أمه المحترقة وهي حامل ومعها 3 أولاد جميعهم أشلاء في بقايا هذه الخيمة المحترقة، وفي الطرف المقابل لهم بقايا جثة أخي التي تنزف هذه الدماء الطاهرة”.

وأضاف: “أخي إنسان بسيط وهو يصلح أجهزة الكمبيوتر، ولا علاقة له بأي تنظيمات ولا جماعات ولا تشكيلات عسكرية، ورغم ذلك استهدفه الاحتلال الغادر وحول جثمانه وأسرته إلى أشلاء”.

وعادت إسرائيل إلى الحرب على غزة مرة أخرى، فجر أمس الثلاثاء، من خلال تصعيد عسكري كبير شمل معظم مناطق القطاع، في أكبر خرق لوقف إطلاق النار الساري منذ 19 يناير/كانون الثاني الماضي؛ مما أدى إلى استشهاد المئات.