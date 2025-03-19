ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على غزة اليوم إلى 30 شهيدا

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين، جراء القصف الإسرائيلي في غزة لليوم الثاني، إلى 30 شهيدا حتى الآن، وأشار مراسل الجزيرة مباشر، إلى وجود جرحى بينهم أطفال.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر، إن فلسطينيا استشهد وجرح آخرون باستهداف الاحتلال لمجموعة من المواطنين بالقرب من جسر وادي غزة، كما أصيب آخرون بينهم أطفال جراء قصف الاحتلال عائلة على سطح منزلها بشارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.

من جانبه ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن سلاح البحرية قصف الليلة الماضية قوارب عدة على ساحل قطاع غزة كانت معدة لتنفيذ “عمليات إرهابية” على حد وصفه.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر أمس الثلاثاء، الحرب التي يشنها على غزة، عبر قصف مدفعي وغارات جوية استهدفت منازل مأهولة ومراكز إيواء وخيام نازحين وقوارب صيد.

إطلاق النيران بكثافة

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات استهدفت 4 خيام في منطقتي المواصي والمحررات جنوبي قطاع غزة.

وقال إن الطائرات المروحية الإسرائيلية، أطلقت النيران بكثافة تجاه المناطق الشرقية للبريج، فيما ألقت قوات الاحتلال منشورات تطالب فيها أهالي خزاعة وعبسان بالإخلاء الفوري للمنطقة.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر، إن قوات الاحتلال شنت قصفا بالمدفعية وأطلقت النيران من الطيران المروحي شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

استهداف خيمة نازحين

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية(وفا) أن فلسطينيّين استشهدا وأصيب 5 آخرون جراء استهداف طائرة مسيرة للاحتلال خيمة تؤوي نازحين في محيط منطقة المواصي جنوب غرب مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

ونقلت عن مراسلها، استشهاد امرأة وطفل وإصابة 3 مواطنين آخرين جرّاء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين، شمالي مدينة خان يونس، وقالت إن 4 مواطنين استشهدوا جراء استهداف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين مقابل نادي الوكالة غربي مدينة خان يونس.

تقرير لمراسلي واشنطن بوست: إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار في غزة، وتقـ،ـتل أكثر من 400 شخص في موجة من الغارات الجوية. pic.twitter.com/Z38eeaw1Ly — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 19, 2025

وقال مسعفون من الهلال الأحمر، إنهم نقلوا 4 شهداء وعدد من الجرحى إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الحطاب في حي الصبرة جنوب المدينة.

وكانت قوات الاحتلال، قد عادت لحربها على قطاع غزة، فجر أمس الثلاثاء، بعد توقف لأكثر من شهرين، ما أسفر عن استشهاد ما يزيد على 400 مواطن غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة المئات بجروح مختلفة.

ويأتي العدوان الإسرائيلي الجديد على غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.