غزة.. 24 شهيدا على الأقل جراء استهداف الاحتلال بيت عزاء في بيت لاهيا (فيديو)

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر أمس الثلاثاء، الحرب التي يشنها على قطاع غزة، عبر قصف مدفعي وغارات جوية استهدفت منازل وتجمعات للسكان المدنيين شمال القطاع وجنوبه.

ورصدت “كاميرا” الجزيرة مباشر مشاهد الدمار الذي تعرض له بيت عزاء بحي السلاطين في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة بعد قصف خلّف 24 شهيدا على الأقل، وعددا من الجرحى.

وقال أحد شهود العيان للجزيرة مباشر إن إسرائيل قصفت مجلس عزاء الدكتور وسيم مبارك، الذي كان يحضره نحو 40 فردا، بصاروخين بشكل مباشر، الأمر الذي أدى إلى إصابة أغلب الحاضرين، مؤكدا أن كثيرا من المصابين من الأطفال والشباب.

استهداف خيمة نازحين

وفي قصف آخر استهدف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بمدينة أصداء شمالي خان يونس، ما خلّف 4 شهداء وعددا من الجرحى.

وقال والد الطفل الشهيد عمر للجزيرة مباشر إن ابنه كان يلعب وحيدا على الجبل، ولقي ربه بعد أن استهدفه القصف الإسرائيلي.

استهداف منزل في بيت حانون

كما استهدف القصف الإسرائيلي منزلا لعائلة الكفارنة في بيت حانون شمال قطاع غزة، ما أسفر عن 4 شهداء على الأقل وعدد من الجرحى.

وقال أحد شهود العيان للجزيرة مباشر إنه اضطر لنقل المصابين، وأغلبهم من الأطفال، على الدراجات والعربات التي تجرها الدواب في محاولة لإنقاذهم نظرا لعدم توافر سيارات الإسعاف.

وأشار مراسل الجزيرة مباشر إلى أن استهداف المنازل مستمر في مدينة بيت حانون، وأن الأهالي في بعض المناطق تلقوا تحذيرات من القوات الإسرائيلية بضرورة مغادرتها.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت في وقت سابق أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء بلغت 436 شهيدًا، بالإضافة إلى 678 مصابًا.

وخلّف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 50 ألف شهيد، أغلبهم من النساء والأطفال، وأكثر من 112 ألف مصاب، وآلاف المفقودين تحت ركام المباني المدمرة في القطاع، ودمارًا هائلًا في منازل القطاع وبنيته الأساسية.