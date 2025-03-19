غزة.. 6 شهداء إثر استهداف الاحتلال مركبة شمال رفح (فيديو)

استشهد 6 فلسطينيين إثر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مركبة في شارع الشهداء بمنطقة مصبح شمال مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأكد شهود عيان للجزيرة مباشر إصابة عدد من المواطنين بجروح خطرة، جراء قصف مدفعية الاحتلال شقة داخل برج “همام 5” في مخيم البريج، وسط القطاع.

كما استهدفت طائرات الاحتلال بوابة نادي التفاح، المكتظة بخيام النازحين شرق مدينة غزة، بصاروخين من الطائرات الحربية.

436 شهيدًا خلال 24 ساعة

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت في وقت سابق أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء بلغت 436 شهيدًا، بالإضافة إلى 678 مصابًا.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن من بين الشهداء 183 طفلًا، و94 امرأة، و34 من كبار السن، بينما بلغ عدد المصابين من الأطفال 224، إضافة إلى 169 امرأة.

وأضاف البيان أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 49,547 شهيدًا، إضافة إلى 112,719 مصابًا.

استئناف العدوان

يُذكر أن الاحتلال استأنف، فجر الثلاثاء، عدوانه على قطاع غزة بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق على مدار الشهرين، إذ واصل قصفه لأماكن متفرقة من القطاع، مما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى، كما رفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدد حصاره الخانق على القطاع، الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.