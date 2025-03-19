مجموعة ضغط يهودية أمريكية: نعارض قرار نتنياهو إشعال الحرب المروعة من جديد

أصدر جيرمي بن عامي، رئيس مجموعة الضغط اليهودية الأمريكية “جي ستريت”، بيانا أكد فيه رفضه قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استئناف القصف الواسع النطاق لقطاع غزة.

ووصف بن عامي في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، استئناف قصف غزة بأنه “لحظة مظلمة ومؤلمة كنا نتمنى ألا تحدث أبدا”، مؤكدا رفضه قرار نتنياهو “إعادة إشعال هذه الحرب المروعة”.

وأكد أن قرار نتنياهو استئناف قصف غزة “يخالف مناشدات الرهائن الإسرائيليين المحررين وعائلات الرهائن الذين لا يزالون في غزة وكبار خبراء الأمن الإسرائيليين”.

وأشار إلى أن “هذا القرار سيعرّض حياة الرهائن المتبقين في قطاع غزة للخطر، ويدفع عائلاتهم في مرمى نيران حرب وحشية قتلت الكثيرين”.

انتقادات لسياسات نتنياهو

ووجَّه بن عامي انتقادات لما تقوم به الحكومة الإسرائيلية حاليا، قائلا إن “استمرار الحرب بلا نهاية والحصار بلا نهاية لن يؤديا إلى تحرير الرهائن أو جعل إسرائيل أكثر أمانا”.

وتابع “كل يوم يتجدد فيه القتال يعرّض المزيد من الأرواح للخطر، ويؤدي إلى تقوية المتطرفين، ويعزل إسرائيل أكثر عن الدعم العالمي، بما فيه الدعم من اليهود في العالم”.

الوصول إلى حل

وحث بن عامي الإدارة الأمريكية على العمل بشكل طارئ لكي تعود مختلف الاطراف إلى المفاوضات، مشيرا إلى أنه من الضروري الوصول إما إلى مقترح لتمديد مؤقت للمرحلة الأولى من وقف إطلاق النار أو هدنة مع مفاوضات لإنهاء الحرب.

وأضاف أن لديه “قلقا عميقا لعدم وجود أي اهتمام على ما يبدو من جانب القادة الأمريكيين أو الإسرائيليين بالقانون الدولي أو الخسائر في صفوف المدنيين أو أخطار التصعيد الواسع”.

وحث بن عامي في نهاية بيانه الولايات المتحدة وقطر ومصر وكل الأطراف المعنية على “مضاعفة الجهود في استخدام كل الوسائل المتاحة للضغط على كل طرف لاستعادة وقف إطلاق النار وإيقاف الحرب”.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، بأن حصيلة الشهداء نتيجة الغارات الإسرائيلية بلغت 413 شخصا “غالبيتهم من الأطفال والنساء”، مشيرة إلى “مئات المصابين بينهم عشرات في حالات خطرة وحرجة” جراء سلسلة الغارات الجوية الإسرائيلية العنيفة على القطاع الليلة الماضية.