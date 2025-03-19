“كفوا عن قتلهم”.. عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يقامر بحياة ذوينا ويضلل الرأي العام (فيديو)

اتهم منتدى عائلات الأسرى الإسرائيليين، الثلاثاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتعريض حياة أبنائهم للخطر عبر تصعيد العمليات العسكرية على قطاع غزة، الذي شهد ضربات عنيفة من قبل الجيش الإسرائيلي.

وفي بيان صدر الثلاثاء، أعرب المنتدى عن استيائه من “عدم استجابة الحكومة” لمطالبهم المتكررة للقاء مسؤولين حكوميين، معتبراً أن الاستعدادات لتكثيف القصف تعني “التضحية” بالمحتجزين في غزة. وأضاف البيان: “كفوا عن قتلهم”.

وحذر المنتدى من أن التصعيد العسكري قد يعقّد جهود إعادة الأسرى المعتقلين سالمين، قائلاً إن “الضغط العسكري يجعل حياتهم أكثر عرضة للخطر”.

وفي وقت لاحق، قال نتنياهو إنه “لن تجري المفاوضات إلا تحت النار ولن نتوقف حتى تحقيق أهدافنا بالقضاء على حماس والتهديدات من غزة والإفراج عن المختطفين”.

وأصدرت العائلات بيانا آخر، قالت فيه إن نتنياهو “نتنياهو يقامر بحياة الأسرى ويضلل الرأي العام”، من خلال “نهجه الذي يضع الحرب على رأس الأولويات ويؤجل مسألة الأسرى”، مشيرة إلى أن “ثمن هذه المقامرة” تسبب حتى الآن في مقتل ما لا يقل عن 37 أسيرًا.

وأكدت الهيئة في بيان صدر الثلاثاء أن تصريحات نتنياهو حول إمكانية تحقيق أهداف الحرب المعلنة، بما يشمل إسقاط حركة حماس وإعادة الأسرى في ذات الوقت، ليست إلا “خداعًا وتضليلًا للرأي العام”، معتبرة أن “الضغط العسكري يقتل الأسرى”، ويهدد حياة الأحياء منهم ويصعب استعادة جثث القتلى.

وأشار البيان إلى أن مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى اعترفوا الليلة الماضية بأنه “لا توجد قدرة بنسبة 100% على معرفة مواقع الأسرى في غزة”، ما يؤكد -بحسب الهيئة- أن الحكومة تتخذ قرارات تعرض حياة الأسرى للخطر بشكل متعمد.

وانتقدت الهيئة طرح رئيس الوزراء للحرب كحل لإعادة الأسرى، مؤكدة أن “الالتزام بإيقاف العمليات العسكرية والانسحاب هو السبيل الوحيد لإعادة الجميع دفعة واحدة”.

ومنذ فجر الثلاثاء، كثفت إسرائيل فجأة جرائم إبادتها، بغارات جوية عنيفة وعلى نطاق واسع استهدفت المدنيين؛ ما أسفر عن أكثر من 400 شهيد.

مظاهرات وضغوط على الحكومة

وتظاهر الثلاثاء عددٌ من أهالي الأسرى أمام مكتب نتنياهو في القدس للمطالبة بوقف الحرب والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وقال ميشيل إيلوز، والد أحد الأسرى القتلى، إن “هزيمة حماس مستحيلة طالما أن الأسرى لا يزالون محتجزين، سواء كانوا أحياء أو قتلى”. وأضاف: “ما لم تكن الحكومة قررت عمداً التضحية بهم، فإن الاستمرار في الحرب لن يؤدي إلا إلى المزيد من المآسي”.

وكتبت إميلي داماري، إحدى الأسيرات السابقات عبر حسابها على إنستغرام: “قلبي ينفطر. سنواصل النضال بلا توقف من أجل عودتكم”. كما وصف إيليا كوهين، الذي أُطلق سراحه في فبراير، الضربات الجوية بـ”الحكم بالإعدام” على من تبقى من الأسرى.

وفي اجتماع للجنة برلمانية، أثار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش جدلاً واسعاً عندما طلب طرد قريبة أحد الأسرى الذين قتلوا في الأسر، قائلاً لها: “سمعنا ما يكفي!”. وأثارت تصريحات الوزير استياءً بين أهالي المحتجزين الذين يرون أن الحكومة تتجاهل معاناتهم.