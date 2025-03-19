“وضع كارثي وكثير من الضحايا”.. الأمم المتحدة تكشف عدد الشهداء الأطفال في غزة منذ فجر الثلاثاء

كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن أكثر من 170 طفلا استشهدوا خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة فجر أمس الثلاثاء.

وذكر المكتب في بيان، اليوم الأربعاء، أن عدد الشهداء جراء هذه الغارات بلغ أكثر من 400 مواطن بينهم أكثر من 170 طفلا و80 امرأة، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ والمسعفين لم يتمكنوا من الوصول إلى العديد من الضحايا بسبب نقص المعدات والوقود والآلات الثقيلة.

لقطات قاسية لوداع عشرات الأطفال من شـهـ.ـداء المـجـ.ـزرة الإسرائيلية في قطاع #غزة بعد أكثر من شهرين من وقف إطلاق النار#الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/NsSDV4jNE2 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 19, 2025

“وضع كارثي وكثير من الضحايا”

وأوضح المكتب أن 4 مستشفيات ميدانية فقط تعمل بكامل طاقتها في المنطقة، بينما تعمل 22 مستشفى و6 مستشفيات ميدانية بشكل جزئي، في حين توقفت 13 مستشفى و4 مستشفيات ميدانية عن العمل تماما بسبب الدمار ونقص الكوادر الطبية والأدوية.

ونقل المكتب عن مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية، قوله: إن “الوضع كارثي ولدينا الكثير من الضحايا”.

Dreadful news. Our humanitarians have done everything possible to save as many lives as we could in Gaza. Immense suffering among survivors. And now this. Everyone with influence must insist this stop. https://t.co/7S0x3SMJee — Tom Fletcher (@UNReliefChief) March 18, 2025

وحذر مكتب أوتشا، من أن أكثر من مليون شخص في قطاع غزة قد يواجهون نقصا حادا في الغذاء إذا لم تستأنف عمليات تسليم المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.

وأشار المكتب الأممي إلى أن هؤلاء، معرضون لخطر عدم الحصول على حصص غذائية في شهر مارس/آذار إذا لم تستأنف عمليات التسليم إلى غزة.

Overnight, our worst fears materialized. Again, the people of Gaza living in abject fear. Modest gains made during the ceasefire – destroyed. We must not accept the aid blockade. Here's what I told Security Council: pic.twitter.com/TtkT2ztnZC — Tom Fletcher (@UNReliefChief) March 18, 2025

تقليص المساعدات

وشدد على أن المخزونات المتوفرة في القطاع تنفد بسرعة، وللتعامل مع النقص قام شركاء الأمم المتحدة بتقليص المساعدات الغذائية بشكل حاد وتعليق توزيع الدقيق والمواد الغذائية الطازجة وتقليل كميات الوجبات الساخنة في المطابخ العامة.

وحذر المكتب أيضا من أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإن ما لا يقل عن 80 من أصل 170 مطبخا عاما في القطاع ستضطر إلى الإغلاق خلال أسبوع أو أسبوعين.