“وضع كارثي وكثير من الضحايا”.. الأمم المتحدة تكشف عدد الشهداء الأطفال في غزة منذ فجر الثلاثاء

كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن أكثر من 170 طفلا استشهدوا خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة فجر أمس الثلاثاء.

وذكر المكتب في بيان، اليوم الأربعاء، أن عدد الشهداء جراء هذه الغارات بلغ أكثر من 400 مواطن بينهم أكثر من 170 طفلا و80 امرأة، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ والمسعفين لم يتمكنوا من الوصول إلى العديد من الضحايا بسبب نقص المعدات والوقود والآلات الثقيلة.

وأوضح المكتب أن 4 مستشفيات ميدانية فقط تعمل بكامل طاقتها في المنطقة، بينما تعمل 22 مستشفى و6 مستشفيات ميدانية بشكل جزئي، في حين توقفت 13 مستشفى و4 مستشفيات ميدانية عن العمل تماما بسبب الدمار ونقص الكوادر الطبية والأدوية.

ونقل المكتب عن مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية، قوله: إن “الوضع كارثي ولدينا الكثير من الضحايا”.

Dreadful news. Our humanitarians have done everything possible to save as many lives as we could in Gaza. Immense suffering among survivors.

And now this.

Everyone with influence must insist this stop. https://t.co/7S0x3SMJee

— Tom Fletcher (@UNReliefChief) March 18, 2025