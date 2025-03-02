حماس: السبيل الوحيد لاستعادة أسرى الاحتلال هو الالتزام بالاتفاق وبدء مفاوضات المرحلة الثانية فورا

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، إن “السبيل الوحيد لاستعادة أسرى الاحتلال الإسرائيلي هو الالتزام بالاتفاق والدخول الفوري في مفاوضات بدء المرحلة الثانية”.

وأضافت الحركة في بيان “نجدد التزامنا بتنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث، وأعلنّا مرارًا استعدادنا لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق”.

ودعت حماس الإدارة الأمريكية إلى التوقف عن “انحيازها لمخططات مجرم الحرب نتنياهو التي تستهدف الشعب الفلسطيني ووجوده على أرضه”.

وأكدت أن سلوك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخالف ما ورد في البند 14 من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي ينص على أن جميع إجراءات المرحلة الأولى تستمر في المرحلة الثانية.

وقالت حماس إن “انتهاكات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار أدت إلى ارتقاء أكثر من 100 شهيد، وتعطيل إدخال وسائل الإيواء والإغاثة، وتعميق الكارثة الإنسانية في غزة”.

وأضاف البيان أن “مزاعم الاحتلال الإرهابي بشأن انتهاك الحركة لاتفاق وقف إطلاق النار لا أساس لها، وهي محاولة فاشلة للتغطية على انتهاكاته اليومية والمنهجية للاتفاق”.

وأشارت الحركة إلى أن “نتنياهو يحاول فرض وقائع سياسية على الأرض بعد فشل جيشه في إرسائها على مدى 15 شهرًا من الإبادة الوحشية”، واصفة قرار نتنياهو وقف المساعدات الإنسانية بأنه “ابتزاز رخيص وجريمة حرب وانقلاب سافر على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة“.

ومساء أمس السبت، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وكان من المفترض أن تبدأ في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى للاتفاق (3 فبراير/شباط المنقضي) مفاوضات مرحلته الثانية، لكن نتنياهو عرقل ذلك، إذ يريد تمديد المرحلة الأولى بهدف إطلاق سراح أكبر عدد من الأسرى في قطاع غزة.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يومًا، ويجري خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.