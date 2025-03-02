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داخلية غزة: دوريات بالأسواق لمواجهة الاحتكار ورفع الأسعار بعد منع الاحتلال دخول المساعدات

غزة الشيخ رضوان سوق
بائعون في قطاع غزة يقيمون سوقا بديلة في حي الشيخ رضوان شمالي قطاع غزة، قرب مدرسة تحولت إلى ملجأ للنازحين (الجزيرة مباشر)
2/3/2025

أكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة أنها نشرت دوريات كثيرة في جميع الأسواق بمختلف محافظات غزة، قائلة إنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق من يرفع الأسعار أو يحتكر السلع في هذه الأجواء، وذلك بعد إعلان الاحتلال منع دخول المساعدات إلى القطاع.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، إن “الأجهزة المختصة تتابع حالة الأسواق وتوفر البضائع في ظل إعلان الاحتلال إغلاق معابر القطاع”.

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وأضافت أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق كل من يقوم برفع الأسعار أو الاحتكار، حيث بدأت دوريات مباحث التموين بالشرطة بالانتشار في جميع الأسواق بجميع المحافظات، ومتابعة توافر السلع الأساسية والبضائع بأسعارها المتداولة، على حد وصف البيان.

ودعت الداخلية المواطنين في غزة إلى التعامل بهدوء خلال شراء احتياجاتهم، مؤكدة أن جميع السلع الأساسية متوفرة، كما أهابت بالتجار التحلي بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية في هذه المرحلة، وحذرتهم من أي استغلال أو احتكار أو رفع للأسعار.

من جانبها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن قرار الاحتلال إغلاق معابر قطاع غزة ومنع إدخال المساعدات “جريمة حرب بمشاركة أمريكية مباشرة”.

وطالبت الجبهة الشعبية التجار والموردين بتحمُّل مسؤولياتهم الوطنية بعدم رفع الأسعار وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة لأهالي القطاع.

المصدر : الجزيرة مباشر

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