رئيس المكتب الإعلامي في غزة: الاحتلال ما زال يتنصل من التزاماته بإدخال البيوت المتنقلة للقطاع (فيديو)

قال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي بقطاع غزة، السبت، إن هناك عملية تلكؤ واضحة من جانب الاحتلال في إدخال مستلزمات الإيواء مثل الخيام، مع ملاحظة أن الخيام لا تُعَد حقيقة نوعا من الإيواء، حتى بمفهومه المؤقت، لأنها تُستخدم لستة أشهر وبعدها تبلى.

وأوضح معروف، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، أنه “عندما نتحدث عن الإيواء نتحدث عن المنازل المتنقلة اللازمة، حتى تتم عملية إعادة الإعمار، أو يتم إنشاء منازل مؤقتة ممن يمتلكون أرضا، ويمكنهم إقامة سكن مؤقت عليها”.

وأضاف “المقاومة التزمت بما عليها خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين حسب الاتفاق، لكن في المقابل خروقات الاحتلال متواصلة، وخاصة في ما يتعلق بالبروتوكول الإنساني وإدخال مستلزمات المعيشة المختلفة”.

عدد قليل من الخيام وأقل من المنازل المتنقلة

وأكد معروف أهمية السماح بدخول مستلزمات الإيواء من المنازل المتنقلة والوقود والمعدات الثقيلة، خاصة أنها ستُحدث فارقا كبيرا في إزالة الركام وفتح الشوارع وانتشال الشهداء من تحت الأنقاض.

رئيس مكتب الإعلام الحكومي في #غزة للجزيرة مباشر: 15 بيتا متنقلا (كرفان) دخل القطاع من أصل 60 ألفا وهو المتفق عليه pic.twitter.com/dYAiCyGkiU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 1, 2025

وأشار معروف إلى أن “ما دخل من شاحنات في المرحلة الأولى من الاتفاق يمثل في أفضل الأحوال 75% فقط من عدد الشاحنات التي كان من المفترض دخولها، ودخلت 80 ألف خيمة من أصل 200 ألف كان يُفترض وصولها إلى القطاع”.

وتابع “كان من المفترض دخول 60 ألف بيت متنقل إلى قطاع غزة، لكن دخل منها 15 بيتا فقط، ولم تدخل مولدات كهربائية”.

“غزة أجمل في رمضان”

ووصف معروف الوضع في قطاع غزة مع دخول شهر رمضان بأن أهالي القطاع استقبلوا الشهر الكريم وهم يتذكرون شهداءهم وجرحاهم ومعاناتهم، خاصة أن “شهر رمضان العام الماضي كان أثناء حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة”.

وأضاف أن أهالي غزة يُظهرون أفضل ما لديهم عند استقبال المناسبات المحببة مثل شهر رمضان، وظهر هذا في الاستعداد للاحتفال بالشهر الكريم، سواء من الشعب أو من المؤسسات الخدمية رغم انعدام الإمكانات.

وأوضح أن البلديات بدأت بالعمل في حملة “غزة أجمل في رمضان” بتزيين أحد الشوارع الرئيسية في قطاع غزة بالزينة الرمضانية ورفع النفايات منه.

وتابع “هذه الصورة تبعث على الأمل نظرا لإصرار الناس على أن يحتفلوا بصورة تكاد تكون طبيعية، ومحاولتهم أن يتناسوا وطأة المعاناة خلال أكثر من 15 شهرا من الحرب”.

وأكد أن هذه رسالة من غزة إلى العالم أن بها شعبا يحب الحياة، ولديه الأمل رغم كل المعاناة، ولديه العزيمة لإعادة إعمار قطاع غزة ليصبح أفضل مما كان.