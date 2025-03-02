فلسطينيون من غزة يعلقون على قرار نتنياهو بوقف المساعدات (فيديو)

وصف عدد من المواطنين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف المساعدات لغزة وغلق المعابر بأنه قرار “مجحف وخاطئ وغير إنساني وظالم” ويدمر حياة المدنيين .

وقال أحد المواطنين للجزيرة مباشر: “هذا القرار بوقف المساعدات وإغلاق المعابر قرار مجحف وغير إنساني ويضر بالمدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة وقد يتسبب في قتل الناس ويعرضهم لمجاعة حقيقية”

وأضاف :”الناس في غزة اليوم ليس لديهم مصادر دخل ولا عمل ويعتمدون على المساعدات وليس لديهم أموال يشترون بها احتياجاتهم، ونطلب من الوسطاء التدخل لفتح المعابر وإلغاء هذا القرار الذي يهدد حياة أهل غزة”

وأوضح المواطن الغزاوي أن إسرائيل تمارس ضغوطًا لفرض حلول مجحفة على شعب غزة ولكنه لن يقبل بها مهما فعل نتنياهو قائلًا: “أقول لنتنياهو افتح المعابر لأنك هكذا أنت تقتل المدنيين وتؤذيهم ولا تؤذي حماس“.

في حين وصف مواطن ثان قرار نتنياهو بأنه خاطئ ويدمر الناس الذين يعيشون في غزة في الخراب الذي تركه نتنياهو ومن الصعب عليهم وقف المساعدات، مؤكدًا أن شعب غزة مثل كل شعوب العالم يحب الحياة ويريد أن يستمتع بها .

ودعا الدول العربية خاصة الوسطاء للتحرك من أجل توفير ما يحتاجونه من مساعدات ومنع هذا القرار المجحف –على حد وصفه-.

ويقول مواطن ثالث: “ماذا ننتظر من عدو الشعب الفلسطيني نتنياهو غير مثل هذا القرار؟!”

وأضاف “نتنياهو يريد منا أن نكره أنفسنا ونكره حماس ونكره الدنيا كلها وشجع نتنياهو على ذلك نوم وتخاذل الشعوب العربية الأمر الذي جعل واقع الناس مريرًا حيث لا طعام ولا شراب وهناك احتكار للسلع وغلاء فاحش حيث البندورة (الطماطم( كانت أمس بـ4 شيكل واليوم بـ10 شيكل (نحو 3 دولار) فهذا الوضع لا يطيقه الناس”.

ومساء أمس السبت، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وكان من المفترض أن تبدأ في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى للاتفاق (3 فبراير/شباط المنقضي) مفاوضات مرحلته الثانية، لكن نتنياهو عرقل ذلك، إذ يريد تمديد المرحلة الأولى بهدف إطلاق سراح أكبر عدد من الأسرى في قطاع غزة.

وأعلن مكتب نتنياهو، اليوم الأحد، أنه قرر وقف دخول جميع البضائع إلى غزة. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن حكومة نتنياهو توجيه أوامر إلى الجيش الإسرائيلي بإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى القطاع غزة حتى إشعار آخر.