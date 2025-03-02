قفزة في سعر البيتكوين بعد قرار ترامب إنشاء احتياطي استراتيجي من العملات المشفرة

ارتفع سعر عملة بيتكوين المشفرة بنسبة 9% حتى موعد كتابة الخبر، اليوم الأحد، لتصل إلى أكثر من 93 ألف دولار دولار للعملة الواحدة، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمضي قدما في إنشاء احتياطي استراتيجي للولايات المتحدة من العملات المشفرة.

وأوضح ترامب في منشور على منصة تروث التي يمتلكها الأحد أن احتياطي العملات المشفرة الأمريكي، الذي أمر بإنشاءه، “سوف يعمل على الارتقاء بهذه الصناعة الحيوية بعد سنوات من الهجمات الفاسدة من جانب إدارة جو بايدن”.

وأضاف ترامب أنه “سيجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة في العالم”، مضيفا العبارة التي يرددها في منشوراته على موقع تروث، وهي “سنجعل أمريكيا عظيمة مرة أخرى”.

وقال ترامب إنه أصدر أمرا تنفيذيا بخصوص الأصول الرقمية يوجه فيه مجموعة العمل الرئاسية إلى المضي قدما في إنشاء احتياطي استراتيجي من العملات الرقمية، يتضمن العملات “إكس آر بي” و”إس أو إل” و”أيه دي أيه”.

تراجع ثم ارتفاع سريع

وذكر موقع بلومبرغ الأمريكي أن العملات المشفرة ارتفعت بسرعة، بمجرد أن أعلن ترامب قراره اليوم الأحد، وذلك بعد أن تراجعت عملة بيتكوين، أكبر العملات المشفرة، بنسبة 20% منذ أن بلغت أعلى مستوياتها بقيمة 109 ألف دولار في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

كما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز الأحد أن قرارات ترامب ساهمت في دعم صناعة العملات المشفرة بعد أن شهدت تراجعا في الأسابيع الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى شعور متداولي العملات المشفرة بالاحباط، قبل الخطوة التي أعلنها ترامب اليوم، وذلك لعدم تحرك إدارة ترامب بشكل أسرع لتفعيل بعض الإصلاحات التي وعد بها خلال حملته الانتخابية.