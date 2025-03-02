مصر ترفض تشكيل حكومة موازية في السودان وتدعو للوحدة

أعربت مصر، اليوم الأحد، عن رفضها المساعي الرامية إلى تشكيل حكومة موازية في السودان، قائلة إن هذه المحاولات تعقد المشهد، وتعوق الجهود لتوحيد الرؤى في جارتها الجنوبية التي تشهد صراعا بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع منذ نحو عامين.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الأحد “تعرب جمهورية مصر العربية عن رفضها لأي محاولات تهدد وحدة وسيادة وسلامة أراضى السودان الشقيق بما فى ذلك السعى نحو تشكيل حكومة سودانية موازية، الأمر الذى يعقد المشهد فى السودان، ويعيق الجهود الجارية لتوحيد الرؤى بين القوى السياسية السودانية، ويفاقم الأوضاع الإنسانية”.

وطالبت مصر “كل القوى السودانية بتغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد، والانخراط بصورة إيجابية فى إطلاق عملية سياسية شاملة دون إقصاء أو تدخلات خارجية”.

ووقَّعت قوات الدعم السريع ميثاقا مع جماعات سياسية ومسلحة متحالفة معها خلال مراسم مغلقة في العاصمة الكينية نيروبي يوم 22 فبراير/شباط، لتشكيل “حكومة سلام ووحدة” في الأراضي التي تسيطر عليها القوات شبه العسكرية، وفقا لوكالة رويترز.

وكان الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة قد قال إن توقيع قوات الدعم السريع وحلفائها “ميثاقا تأسيسيا” لحكومة موازية في السودان يمثل “تصعيدا جديدا” للصراع الذي يثير قلق الأمين العام للأمم المتحدة.

وقال ستيفان دوجاريك إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعرب عن “قلقه العميق إزاء إعلان قوات الدعم السريع وائتلاف من المجموعات السياسية والمسلحة توقيع ميثاق سياسي يعبّر عن عزمهم على إقامة سلطة حاكمة في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع”.

وأضاف “هذا التصعيد الإضافي في الصراع في السودان يعمق تفكك البلاد”.

وقالت مصادر شبه عسكرية وسياسيون داعمون للحكومة الموازية لرويترز إن هذه الحكومة تهدف إلى انتزاع الشرعية الدبلوماسية من منافستها التي يقودها الجيش، فضلا عن تسهيل الحصول على أسلحة متطورة.