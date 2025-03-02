مكتب نتنياهو: قررنا وقف دخول جميع البضائع إلى غزة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أنه قرر وقف دخول جميع البضائع إلى قطاع غزة مع انتهاء المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال مكتب نتنياهو “لن نسمح بوقف إطلاق النار دون إطلاق سراح مختطفينا، وإذا استمرت حماس في رفضها فستكون هناك عواقب أخرى”.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن حكومة نتنياهو توجيه أوامر إلى الجيش الإسرائيلي بإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة حتى إشعار آخر.

وواصل مكتب نتنياهو “إذا غيرت حماس موقفها فإن إسرائيل ستدخل على الفور في مفاوضات بشأن كل تفاصيل خطة ويتكوف”، مشيرًا إلى أن بند العودة إلى الحرب حظي بدعم أمريكي عبر رسالة جانبية من الإدارة السابقة وبتأييد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على حد قوله.

وأضاف “نعتمد الخطوط العريضة التي اقترحها المبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف لوقف مؤقت لإطلاق النار خلال شهر رمضان وعيد الفصح”

وزعم مكتب نتنياهو أن حماس انتهكت الاتفاق، وأن إسرائيل تستطيع العودة إلى القتال بعد اليوم الـ42 إذا كانت المفاوضات غير فعالة، على حد زعمه.

وينص مقترح ويتكوف على إطلاق سراح نصف عدد الرهائن الأحياء والأموات في اليوم الأول بعد الاتفاق.

ومساء أمس السبت، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وكان من المفترض أن تبدأ في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى للاتفاق (3 فبراير/شباط المنقضي) مفاوضات مرحلته الثانية، لكن نتنياهو عرقل ذلك، إذ يريد تمديد المرحلة الأولى بهدف إطلاق سراح أكبر عدد من الأسرى في قطاع غزة.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يومًا، ويجري خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.